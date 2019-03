Via della Seta - la visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma : LIVE | : "La cooperazione tra Italia e Cina sarà confermata e rafforzata con intese commerciali'", dice il capo dello Stato italiano. Parla di "collaborazione e mutuo beneficio" il presidente cinese

Mattarella incontra Xi Jinping : "Via della Seta a doppio senso" : "Con l'Italia - ha aggiunto - non c'è mai stato nessun conflitto, vogliamo consolidare la fiducia politica" e valorizzare "la collaborazione nei trasporti, nei porti, nelle infrastrutture. Siamo ...

Via della seta - le obiezioni dei leader europei alla linea italiana : “Unità e reciprocità negli appalti” : La prima parola d’ordine è “reciprocità“. La seconda è “fronte unito“. La reciprocità è quella che Bruxelles gradirebbe ci fosse tra l’Europa e la Cina sul fronte degli investimenti. Il fronte unito è il modo in cui le stesse istituzioni comunitarie vorrebbero che gli Stati dell’Unione affrontassero il gigante asiatico. Un obiettivo che, è il timore che aleggia nei corridoi della capitale belga e tra le ...

La Basilicata sulla Via della Seta : Matteo Salvini per fare iul tris, Nicola Zingaretti per continuare a risalire la china, Luigi Di Maio per contenere i danni. Mentre a Roma arriva la Cina, la politica si trasferisce in Basilicata per l'ultimo giorno di campagna elettorale. L'ultima prima della grande corsa alle europee. Ultimi numeri da compulsare, ultime tendenze da confermare. Nella regione della grande battaglia sulle trivelle, è per il Movimento 5 stelle lo scotto che ...

Conte : da Via della Seta benefici a Italia e Cina' : La tradizione dei legami tra Cina e Italia "è molto antica": la relazione è "già molto buona e la prospettiva di collaborazione avrà ulteriore spinta" con la nuova Via della Seta, afferma il premier ...

Cina : Cna Veneto - da anni portiamo artigiani sulla Via della Seta : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) - “Riteniamo importante che lungo la Via della Seta ci siano reciprocità e investimenti sostenibili. Sappiamo di essere un asse strategico, ma dobbiamo ragionare su accordi commerciali e non accettare passivamente il progetto di espansione economica strategica della Cina

Xi Jinping incontra Mattarella al Quirinale : 'La Via della seta è una strada a doppio senso' : ... quindi in conclusione ha aggiunto: 'Guardando il mondo ci ritroviamo avanti un cambiamento epocale, la Cina e l'Italia sono due importanti forze nel mondo per salvaguardare la pace e promuovere lo ...

Cina : Mattarella Via della seta sia a doppio senso : "L'antica Via della seta fu uno strumento di conoscenza tra popoli e scoperte reciproche. La nuova Via della seta deve essere a doppio senso".