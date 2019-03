Trap e droga | Striscia mostra come trovare codeina su Instagram e intervista un ex plug

TrapANI : DROGA NELLA MACCHINETTA DEL CAFFE'. ARRESTATO DAI CARABINIERI : Nel pomeriggio di ieri 11 marzo i CARABINIERI della Sezione Radiomobile di TRAPANI, diretti dal Maresciallo Maggiore Andrea Castaldi, hanno tratto in arresto GUARNOTTA Andrea ericino cl. 90, soggetto ...

Ignazio La Russa : “Mio figlio? Fa la Trap e canta “sono tutto fatto” ma se lo acchiappo con la droga lo ammazzo” : Piovano rapper e trapper, in una sorta di invasione musicale che non risparmia nemmeno la politica. Ne sa qualcosa Ignazio La Russa, ex ministro ora vicepresidente del Senato, che in famiglia si ritrova proprio un cantante, se così si può definire. Stiamo parlando del suo terzogenito Leonardo Apache che si fa chiamare Larus, suo nome d’arte: “Fa il rapper per hobby, ma ho voluto che non si chiamasse La Russa, così ha accorciato il ...

Striscia la Notizia - Achille Lauro nel mirino del tg satirico : i video nei quali il Trapper insulta i fan e l’accusa di “promuovere” l’uso di droga : La 69° edizione del Festival di Sanremo è ormai archiviata ma le polemiche non si placano. La vittoria di Mahmood, la reazione di Ultimo contro i giornalisti, gli insulti della sala stampa a ll Volo, il presunto conflitto di interessi con Friends and Partners e non solo. Nel mirino di Striscia la Notizia è finito da qualche giorno Achille Lauro, accusato di “inneggiare” alla droga con la sua Rolls Royce. Un testo con riferimenti ad ...

AimaD - il Trapper buono che nei testi non parla di droga e sesso : Un trapper buono dal viso pulito. Damiano Bonaventura Casicci, di Terni, classe 2000, in arte AimaD, pubblica "Rolling stone", brano che anticipa l'album d'esordio "La follia dell'esistere". La trap nel lavoro di AimaD è nel sound, ma nei testi nessun richiamo a violenza, soldi e droga. "Metto me stesso su un foglio. Non ho esperienze di soldi, non faccio una vita di lusso, non ho problemi di droghe, non c'è criminalità nella mia città, non ...

Sanremo 2019 : tapiro ad Achille Lauro per le polemiche sulla droga. E intanto il Trapper duetta con Morgan : tapiro D'oro ad Achille Lauro In attesa di scoprire se porterà a casa il leone d’oro di Sanremo 2019, Achille Lauro dovrà accontentarsi di un bel tapiro. Durante la puntata di Striscia la Notizia che andrà in onda stasera su Canale 5, l’inviato Valerio Staffelli consegnerà infatti al trapper romano l’irriverente premio. La mossa del tg satirico di Antonio Ricci è, ovviamente, dovuta al dubbio significato di Rolls Royce, ...

Chi è Achille Lauro tra droga - tatuaggi e 'samba Trap' : Non è solo un rapper Achille Lauro, l'artista che ha debuttato a Sanremo con il brano 'Rolls Royce'. Dalla periferia romana a Pechino Express a X Factor, il ritratto del giovane, autore del disco '...