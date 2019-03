Giro di Catalogna 2019 | la startlist ed i partecipanti Presenti Alejandro Valverde e

oasport

(Di venerdì 22 marzo 2019) Dal 25 al 31 marzo si correrà la 99ma edizione deldi, breve corsa a tappe che si svolge nell’omonima regione spagnola. Una gara che rappresenta un appuntamento importante nel percorso di avvicinamento ai grandi giri e per questo vedremo in azione molti big, pronti a testare la propria condizione su un percorso impegnativo, con sette tappe in programma, tra cui due con arrivo in salita.I riflettori saranno puntati sul campione del mondo(Movistar), che andrà a caccia del terzo successo consecutivo in classifica generale. A sfidarlo ci sarà la coppia del Team Sky formata da Chris Froome ed Egan Bernal, oltre a Miguel Ángel López (Astana), Enric Mas (Deceuninck – Quick Step), Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) e Romain Bardet (AG2R – La Mondiale). Andiamo quindi a scoprire l’elenco deicon ladeldi...

