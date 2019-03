Rosa Perrotta ancora in lite con Giulia De Lellis

Antonella Mosetti dimostra i ritocchi di Giulia De Lellis e Rosa Perrotta : Antonella Mosetti ieri sera è stata ospite della seconda puntata di "Live:Non è la d'Urso" dov era presente anche sua figlia, Asia Nuccetelli . Passati a discutere di chirurgia estetica, la Mosetti ha ...

Rosa Perrotta Giulia De Lellis deve stare al suo posto : Solo qualche giorno fa c’era stata una lite via social tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta contro Giulia De Lellis e Andrea Damante. Tutto era iniziato per una battuta di Tartaglione sulle coppie che tornano insieme per le copertine e poi era partito il botta e risposta sulla rete. Tutto sembrava finito ma ora Rosa è tornata sull’argomento Giulia De Lellis e ha detto: “È stata offensiva nei nostri confronti ha fatto sapere in un’intervista a ...

Rosa Perrotta e Karina Cascella arriva il confronto a Live non è la D’Urso : Karina Cascella e Rosa Perrotta si sono incontrate, per la prima volta, dal vivo, nell’ascensore di “Live Non è La D’Urso” per mettere definitivamente da parte ogni divergenza del passato. La Cascella e la Perrotta nelle scorse puntate di ‘Domenica Live’ e ‘Pomeriggio 5′, si sono scontrate duramente a causa dei veri o presunti ritocchi estetici che, nel confronto fotografico. Karina Cascella: “Hai ...

Live Non è la D’Urso - ennesima lite tra Karina Cascella e Rosa Perrotta : Non si placano gli animi, ennesima lite tra Karina Cascella e Rosa Perrotta nel serale della D’Urso Dopo i numerosi attacchi a distanza, Karina Cascella e Rosa Perrotta a Live Non è la D’Urso non sono riuscite a chiarire. Il loro faccia a faccia si è concluso senza alcun lieto fine. Forse questo è stato il momento … Continue reading Live Non è la D’Urso, ennesima lite tra Karina Cascella e Rosa Perrotta at BlogItalia.News.

Rosa Perrotta : ‘Giulia De Lellis offensiva - deve stare al suo posto’ : Battibecchi social tra ex protagonisti di Uomini e donne. Due sono gli schieramenti, e vedono da una parte Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dall’altra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Tutto nasce quando Tartaglione fa una story su Instagram nella quale commenta: “Ma la smettete di fidanzarvi solo per le copertine? Che poi durate 15 giorni”, parole che in molti hanno ricollegato alla De Lellis che proprio in quei giorni ...

Rosa Perrotta e Karina Cascella : lite accesa dopo Live Non è la D’Urso : Karina Cascella lancia una frecciatina a Rosa Perrotta dopo Live Non è la D’Urso dopo i numerosi attacchi a distanza, Karina Cascella e Rosa Perrotta a Live Non è la D’Urso non sono riuscite a chiarire. Il loro faccia a faccia si è concluso senza alcun lieto fine. Forse questo è stato il momento più interessante di tutta la seconda puntata del talk di prima serata di Barbara D’Urso che ha attirato molta attenzione da parte del ...

Karina Cascella vs Rosa Perrotta : dopo Live – Non è la d’Urso lo scontro continua : Karina Cascella e Rosa Perrotta, continuano le frecciatine dopo lo scontro a Live – Non è la d’Urso: botta e risposta sui social Karina Cascella e Rosa Perrotta non sono riuscite a trovare un punto di incontro ieri sera a Live – Non è la d’Urso. Che tra le due non corra buon sangue è […] L'articolo Karina Cascella vs Rosa Perrotta: dopo Live – Non è la d’Urso lo scontro continua proviene da Gossip e Tv.

Non è la D'Urso - scontro al veleno tra Karina Cascella e Rosa Perrotta - Barbara umiliata : Dopo le numerose frecciatine sui social e gli scontri in televisione, Barbara D'Urso ha cercato di riportare il sereno tra Rosa Perrotta e Karina Cascella. Tentativo non riuscito, perché lo scontro andato in onda durante la seconda puntata di Live - Non è la D'Urso non ha avuto alcun lieto fine. Le

Rifatte : Giulia De Lellis e Rosa Perrotta. Irriconoscibili nelle foto pre-chirurgia : Mercoledì 20 marzo è andata in onda un’altra puntata del programma ”Non è la D’Urso”. Il format è sempre lo stesso. In ogni puntata la padrona di casa intervista personaggi famosi, gestisce dibattiti, organizza sorprese e racconta delle storie. I protagonisti delle storie interagiscono con persone all’interno di sfere che non permettono a chi è in studio di vederle. Queste persone sono in relazione con l’ospite e hanno ...

Rosa Perrotta a Karina Cascella nello scontro in ascensore dalla D'Urso : 'Sei una serpe' : Ieri sera tra le protagoniste della seconda puntata di Live - Non è la D'Urso vi sono state anche Karina Cascella e Rosa Perrotta. Chi segue le trasmissioni pomeridiane della conduttrice sa bene che tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne non c'è affatto un buon rapporto e così la D'Urso ha deciso di farle incontrare all'interno dell'ascensore del suo programma, dove viene data la possibilità a dei personaggi famosi di vedersi a quattro ...

Rosa Perrotta Vs Karina Cascella/ Video - insulti a Live Non è la d'Urso : 'Ridicola' : Rosa Perrotta contro Karina Cascella nell'ascensore di Live, Non è la d'Urso. Volano parole forti: 'Ridicola. Sei cattiva con le donne'

Karina e Rosa Perrotta a Live-Non è la d’Urso : scontro in ascensore : Live Non è la d’Urso: Karina Cascella e Rosa Perrotta si incontrano in ascensore Nuovo incontro-scontro tra Karina Cascella e Rosa Perrotta. Le due sono state invitate a Live-Non è la d’Urso per chiarirsi una volta per tutte nell’ascensore, luogo creato ad hoc dalla produzione per risolvere i vari contrasti tra personaggi famosi. Dopo 40 […] L'articolo Karina e Rosa Perrotta a Live-Non è la d’Urso: scontro in ...

Karina Cascella - Rosa Perrotta : il confronto a Live Non è la D'Urso (video) : Resa dei conti per Karina Cascella e Rosa Perrotta. Le due ex protagoniste di 'Uomini e Donne' (la prima come opinionista, la seconda come tronista) si sono incontrate, per la prima volta, dal vivo, nell'ascensore di Live Non è La D'Urso per un tentativo di mettere definitivamente da parte ogni divergenza del passato.prosegui la letturaKarina Cascella - Rosa Perrotta: il confronto a Live Non è la D'Urso (video) pubblicato su Gossipblog.it ...

Rosa Perrotta (di nuovo) contro Giulia de Lellis : "Deve stare al suo posto - non sa niente di me e Pietro" : Sono passate due settimane dal forte scontro avvenuto via social fra Pietro Tartaglione, Giulia de Lellis, Rosa Perrotta e Andrea Damante. Tutto era iniziato da una frecciata di Tartaglione nei confronti delle coppie che si fidanzano solo per le copertine dei giornali lanciata proprio poche ore dopo la conferma della fine della storia fra il cantante Irama e Giulia de Lellis. Ne seguì un infuocato botta e risposta tra la ex gieffina e ...