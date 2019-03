Mourinho e gli appunti del 2006 sul Barcellona | ' Non li ho scritti io'

Mourinho : 'So cosa non voglio e ho già detto 3-4 no' : ... allo stile del club e spero di averlo' 'Sono passati tre mesi e mezzo dall'ultima volta che ho gestito un club e mi sto preparando a rifarlo - ha aggiunto lo 'Special Onè - Quando ti trovi nel mondo ...

Ibrahimovic : “Gli ex United che criticano Mourinho? Trovino lavoro” : Ibrahimovic – Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare e, come sempre, non lo fa mai in modo banale. Questa volta l’attaccante svedese ha voluto prendere le parti di Jose Mourinho, ex allenatore del Manchester United bersagliato negli ultimi tempi dagli ex giocatori dei Red Devils attualmente opinionisti televisivi. Nell’intervista rilasciata al “Mirror”, in cui ha […] L'articolo Ibrahimovic: “Gli ex ...

Mourinho ricorda il Triplete : “la famiglia dell’Inter aveva un sogno e l’abbiamo realizzato” : Josè Mourinho ricorda sempre con piacere la sua era interista, il Triplete in nerazzurro lo ha reso indimenticabile per i tifosi dell’Inter Josè Mourinho verrà sempre ricordato in casa Inter come l’eroe del Triplete nerazzurro. Il tecnico portoghese, parlando a BeinSports, ha rivissuto quei momenti parlando anche di uno dei protagonisti, Mario Balotelli. “Con l’Inter vincemmo la Champions dopo quasi 50 anni di astinenza. C’era ...

La figlia di Mourinho fa il pieno di follower : José Mourinho è ancora uno dei tecnici più forti del mondo e in estate troverà sicuramente una squadra, un top club che gli darà nuovamente fiducia dopo l'esonero subito a dicembre dal Manchester United. Lo Special One ha vinto tutto in carriera con Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e Red Devils e i tifosi nerazzurri lo rivorrebbero subito all'Inter per cercare di ripetere le imprese del 2009-2010 quando arrivò il Triplete e la conquista della ...

Real Madrid - Mourinho glissa sulla questione allenatore : “Zidane perfetto per il ruolo - non sono deluso” : Josè Mourinho era fra i principali candidati a sostituire Santiago Solari sulla panchina del Real Madrid, posto poi occupato da Zidane: il portoghese si dice contento per la scelta del club “Zinedine Zidane è perfetto per il Real Madrid“. sono le parole di Josè Mourinho riguardo al ritorno sulla panchina dei ‘blancos’ del tecnico francese, ruolo per cui era in corso anche lo ‘special one’ dopo ...

Real Madrid : Solari sotto accusa - i tifosi rivogliono Mourinho : Aria sempre più tesa in casa del Real Madrid . Il club campione d'Europa e del mondo in carica sta attraversando una crisi che sembra ormai irreversibile e che potrebbe portare il presidente Florentino Perez a prendere la clamorosa decisione di esonerare il tecnico Santiago ...

Mourinho : 'Voglio un club ambizioso. Inter - ambiente ideale' : I tifosi dell 'Inter continuano ad amarlo e lui, nonostante siano passati 9 anni dal suo addio con tanto di 'triplete', ha sempre l' Inter nel cuore. In un'Intervista rilasciata al 'The Telegraph' ...

Mourinho - nostalgia canaglia : “bei tempi quelli dell’Inter…” : José Mourinho ha ricordato i tempi in cui allenava all’Inter, uno dei periodi più soddisfacenti della carriera dello Special One “Non andrei in un club senza ambizioni. Ho respinto un’offerta economicamente molto vantaggiosa perché amo il calcio ad alti livelli. Questo è il secondo elemento che cerco quando valuto le offerte, il primo è l’empatia con il club, voglio lavorare con le persone con cui sto bene, con cui ...

Mourinho stuzzica la Juventus : “se uscisse agli ottavi non sarebbe una sorpresa” : Si avvicina sempre di più la gara di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, partita fondamentale valida per gli ottavi di finale. L’allenatore Josè Mourinho stuzzica i bianconeri: “ha qualità ed esperienza: la Juve può vincere la Champions. Ma se uscisse ora non sarebbe una sorpresa” ha commentato a Teleradiostereo. “Credo che la Juve possa farcela, poi ha Ronaldo che è un giocatore decisivo. Se dovessero ...

Inter - il tormentato dopo-Mourinho : Leonardo il migliore - Spalletti giù dal podio : L' Inter è in crisi, Spalletti è sotto osservazione, Marotta lo ha confermato. I prossimi risultati ne decideranno però, inevitabilmente, il futuro. E per la prossima stagione nulla è sicuro: il toto-...

Crisi Inter - tutti gli allenatori dopo Mourinho e la loro media punti : Dodici allenatori in sette anni. Il post Triplete dell' Inter è stato gestito in maniera spesso confusionale prima di tutto dal punto di vista delle scelte tecniche. Moratti , Thohir e Suning - le tre ...