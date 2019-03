Stefano Cucchi | otto carabinieri rischiano processo per depistaggi

Stefano Cucchi - chiusa l’inchiesta sul depistaggio : otto carabinieri verso il processo. Anche due alti ufficiali : La Procura di Roma ha chiuso l’indagine sui depistaggi relativi alla morte di Stefano Cucchi. Rischiano di finire sotto processo otto carabinieri tra cui il generale Alessandro Casarsa (all’epoca dei fatti capo del Gruppo Roma) e il colonnello Lorenzo Sabatino (ex capo del nucleo operativo di Roma). I reati contestati, a seconda delle posizioni, falso, omessa denuncia, favoreggiamento e calunnia. L'articolo Stefano Cucchi, chiusa ...

Ilaria Cucchi : “Anch'io pesavo 40 chili quando Stefano fu arrestato - ma nessuno mi ha pestata…” : Il post su Facebook vuole confutare le perizie che attribuivano alla presunta anoressia del geometra romano la causa della sua morte: "Ecco com’ero pochi giorni prima dell’arresto di mio fratello. pesavo 40 chili ma non ero anoressica, certo se mi avessero spezzato la colonna vertebrale in due punti e provocato una commozione cerebrale avrei smesso di stare bene".Continua a leggere

Ilaria Cucchi : "Anchio pesavo 40 chili quando Stefano fu arrestato - ma nessuno mi ha pestata" : E' con una foto che la ritrae pochi giorni prima dell'arresto del fratello Stefano che Ilaria Cucchi torna a smentire la presunta anoressia del geometra romano come causa di morte non collegata alle ...

9 marzo - " Il Buio - la lunga notte di Stefano Cucchi" la graphic novel di Floriana Bulfon a Bari : ... L'Espresso, racconta i dettagli investigativi Bari - "Il Buio, la lunga notte di Stefano Cucchi" è un graphic novel che apre le porte sul caso di cronaca che ha sconvolto le coscienze del nostro ...

Stefano Cucchi - il pm : “I carabinieri avevano una relazione segreta sui primi risultati dell’autopsia” : “Il 30 ottobre 2009 era stata fatta una relazione preliminare sui primi risultati dell’autopsia di Cucchi tenuta segreta ma di cui il Comando Provinciale e il Gruppo Roma sapevano”. È quanto dichiarato dal pm Giovanni Musarò nel corso del processo sulla morte di Stefano Cucchi. In quel documento preliminare (effettuato proprio il giorno stesso del decesso del geometra 31enne dal medico legale Tancredi) si sottolineava che “la ...

Stefano Cucchi - il pm : Angelino Alfano riferì in Senato il falso su atti falsi : Angelino Alfano ha mentito sul caso Cucchi. Il depistaggio sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta all'ospedale Pertini sei giorni dopo l'arresto, ebbe inizio il 26 ottobre del 2009 quando, a seguito di un lancio dell'agenzia Ansa delle 15.38 relativo a una pubblica denuncia presentata da Patrizio G

Stefano Cucchi - il generale Tomasone : “Fu arresto normale. Sapevo in anticipo i risultati dell’autopsia? Non mi ricordo” : Per me quello di Cucchi era un arresto normale, come ne avvengono tanti”. È in questo modo che si è espresso il generale dei Carabinieri, Vittorio Tomasone, ascoltato come testimone al processo bis sulla morte di Stefano Cucchi deceduto il 22 ottobre del 2009 all’ospedale Sandro Pertini di Roma, sei giorni dopo essere stato arrestato per possesso di droga. Durante la sua deposizione l’allora comandante provinciale di Roma dei Carabinieri ...

Il padre di Serena Mollicone : "È stato omicidio di Stato peggio di Stefano Cucchi. Serena era andata lì per denunciare un traffico di droga" : Guglielmo Mollicone rompe il silenzio sulle pagine de Il Fatto Quotidiano sulla morte della figlia Serena e dichiara che "fu omicidio di Stato anche peggio di Stefano Cucchi". Le parole del padre della 18enne morta in una caserma di Arce, in provincia di Frosinone, il primo giugno del 2001, arrivano a pochi giorni dall'informativa inviata dai carabinieri alla Procura di Cassino, seguita alla svolta contenuta nella perizia presentata dai Ris nel ...