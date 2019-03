Diciotti | Senato avvia esame autorizzazione a procedere Salvini

Diciotti - nell'aula del Senato il caso Salvini. Patuanelli - M5s - : 'Segnalo ai probiviri chi vota per il sì al processo' : La questione è ormai diventata puramente politica: mercoledì prenderà la parola il presidente della Giunta per le Immunità, Maurizio Gasparr i, che ripercorrerà la vicenda e illustrerà la proposta ...

Diciotti - nell’aula del Senato il caso Salvini. Patuanelli (M5s) : “Segnalo ai probiviri chi vota per il sì al processo” : L’imputato – o meglio, quello che rischia di diventarlo – ci sarà e manderà anche una relazione. L’alleato, invece, serra i ranghi: chi non rispetta le tanto contestate indicazioni degli iscritti rischia l’espulsione. È tutto pronto per mandare in scena il primo vero test, in Aula, del governo. Mercoledì in Senato si vota sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

Diciotti - Salvini a Rtl : “Pensatemi quando Senato voterà su mio processo”. E i conduttori : “Tanto sappiamo come finisce” : “Pensatemi quando mercoledì il Senato voterà se devo o non devo essere processato”. “Tanto sappiamo come va a finire“. È lo scambio di battute tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite a Rtl 102.5, e i conduttori sul caso del voto sull’autorizzazione a procedere nel caso della nave Diciotti. Audio Rtl 102.5 L'articolo Diciotti, Salvini a Rtl: “Pensatemi quando Senato voterà su mio ...

Il caso Diciotti arriva al Senato : Il caso Diciotti, con la richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di procedere contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona aggravato, tornerà ad infiammare il dibattito parlamentare. Martedì, infatti, l'Aula del Senato avvierà la discussione generale sul parere espresso della Giunta delle immunità, che il 19 febbraio scorso ha deciso (con i voti di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 stelle) di ...

Diciotti - mercoledì il voto in Senato sul processo a Salvini : Il Senato voterà mercoledì 20 marzo sul caso -Salvini. I Senatori, dalle 13, saranno chiamati infatti a pronunciarsi sulla proposta della Giunta delle immunità di Palazzo Madama, che a processo nei ...

Nave Diciotti - mercoledì verdetto del Senato. Salvini interverrà in Aula = : Il 'caso' Diciotti, con la richiesta del Tribunale dei Ministri di Catania di procedere contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona aggravato, tornera' ad infiammare il dibattito parlamentare. Martedi', infatti, l'Aula del Senato avviera' la discussione generale sul parere espresso della Giunta delle immunita', che il 19 febbraio scorso ha deciso (con i voti di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 stelle) di non ...

Dalla Tav alla Diciotti - perché il Senato è decisivo per la sopravvivenza del Governo : Sarà al Senato che si deciderà la sopravvivenza del Governo gialloverde. Nel giro di poco più di un paio di settimane su Palazzo Madama, dove la maggioranza è tale solo per una manciata di voti, si concentreranno appuntamenti che non lasciano scampo a soluzioni intermedie, a mediazioni magari sotto forma di emendamenti: sì o no saranno le uniche opzioni possibili...

Caso Diciotti - Senato voterà su autorizzazione Salvini il 20 marzo : Mercoledì 20 marzo, alle 13, l'Aula del Senato si esprimerà sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo ...

Diciotti-Salvini - Senato vota 20 marzo : 16.57 L'Aula del Senato voterà mercoledì 20 marzo sul caso Diciotti-Salvini. I Senatori dovranno pronunciarsi sulla proposta della Giunta per le immunità di non concedere al tribunale di Catania l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro degli Interni Salvini.

Senato - il 20 si vota sul caso Salvini-Diciotti. Il 21 sulle mozioni di sfiducia a Toninelli : Salvini mercoledì 20 marzo, Toninelli il giorno dopo. La conferenza dei capigruppo del Senato ha calendarizzato due appuntamenti importanti per il governo. Il primo sarà la votazione dell’aula di Palazzo Madama (alle 13) sulla relazione della giunta per le immunità che nega l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro degli Interni Matteo Salvini, indagato per il caso della nave Diciotti. Dopo poco più di 24 ore, invece, sarà la ...

L'Aula del Senato voterà sul processo a Salvini sul caso Diciotti il 20 marzo : Mercoledi 20, alle ore 13, L'Aula del Senato voterà la richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini presentata dal Tribunale dei Ministri di Catania che accusa il ministro dell'Interno di sequestro di persona aggravato in relazione alla vicenda della nave Diciotti, bloccata nell'agosto scorso con il suo carico di migranti al largo della Sicilia. Nelle scorse settimane la Giunta per le immunità aveva respinto ...

Diciotti - Di Maio : “Votazione on-line vincolante per senatori? Lo spirito è adeguarsi alla decisione presa dagli attivisti” : Dura poco più di tre ore la riunione all’Hotel Forum di Roma tra Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio. Al termine, il capo politico del M5S torna sulla votazione on-line sul Ministro Salvini inerente il caso ‘Diciotti‘: “Votazione vincolante per i senatori pentastellati? La nostra forza è la democrazia diretta, ora ci sono stati dei risultati ed io non credo che si debbano utilizzare con discorsi alla ...

Diciotti - ministro Bonafede : “Gesto di Giarrusso non è da senatore della Repubblica” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S) ha criticato duramente il gesto del senatore Giarrusso: "È sicuramente sbagliato, un senatore della Repubblica non deve permettersi di farlo". Più morbido il vicepremier Luigi Di Maio: "Credo che gli sia scappata un po' di mano la situazione per la pressione: lì c'erano i senatori del Pd che protestavano"Continua a leggere