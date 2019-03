Milan-Inter | Salvini ' sblocca' la coreografia della curva nord

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) Mancano poco più di 48 ore all'atteso derbyMadonnina tra ildi Gennaro Gattuso e l'di Luciano Spalletti. Le due squadre arrivano in maniera differente a questa Stracittadina: rilassati e riposati i rossoneri, stanchi e irritati dal caso Icardi quelli nerazzurri. I tifosi sono pronti a dare spettacolo sugli spalti anche se i sostenitorihanno diramato un comunicato ufficiale nel quale spiegano che non faranno alcunain occasione del derby.Ecco le motivazioniparte calda del tifo nerazzurro: "Nientedomenica sera al derby Attoniti prendiamo attodecisione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza). Quello che con tutto il nostro Cuore abbiamo preparato per ricordare il nostro Dede (un telo con il volto di Dede e la bandiera dei ragazzi di Varese), non ha avuto il via libera. Era per noi lapiù importante di ...

acmilan : Massaro, Inzaghi, Kaká and De Jong: all on target in these 3 #MilanInter clashes from the past ?? ????… - tancredipalmeri : Inter completamente sulle ginocchia per la stanchezza, e quasi in ginocchio psicologicamente. Io francamente non v… - Inter : ??? | In 6?0? riascoltiamo i passaggi più importanti della conferenza stampa di Luciano #Spalletti e Milan #Skriniar… -