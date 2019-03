Juve | avanti su Dias e Felix

Champions - impresa Ajax : ora in quota è davanti alla Juve : ROMA - Difficilmente conquisterà la Champions League, ma dopo lo storico 4-1 al Bernabeu l'Ajax conquista un posto in primo piano nella massima competizione europea, ma anche nelle valutazioni dei ...

Serie A : Napoli-Juve - nei pronostici avanti gli azzurri : ROMA - Sfida ai vertici della classifica nel posticipo di domenica sera: La ...

Napoli : ballottaggi per i terzini e il centravanti. Juventus : CR7 gioca : Dubbio Emre Can Bentancur La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla formazione del Napoli. Giocherà quella che al momento è la formazione tipo, con Maksimovic al fianco di Koulibaly. Bisogna stabilire se a sinistra giocherà Hysaj, Ghoulam o Mario Rui, e a destra uno tra Hysaj e Malcuit. Milik non è stato bene in settimana, dovrebbe giocare lui altrimenti c’è Mertens. Per la Juventus, sciolti i dubbi per Cristiano Ronaldo. Una maglia a ...

Calciomercato Inter : Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti : Calciomercato Inter: Icardi resta in Italia. Napoli e Juventus si fanno avanti Stando alle parole dell’agente di Mauro Icardi, Wanda Nara, il bomber argentino non ha intenzione di andarsene dall’Italia. Seppur in procinto di trasferimento, il futuro di Icardi potrebbe essere ancora destinato al palcoscenico della Serie A. Arrivati a questo punto, il cerchio di opzioni future si restringe: o Napoli, o Juventus. Negli ultimi ...

Inter - bufera Icardi : la Juventus si fa avanti con una telefonata : In casa Inter si respira aria di tempesta dopo il passaggio della fascia di capitano da Icardi al portiere Handanovic e il rifiuto da parte del calciatore argentino di partire per Vienna in vista della gara di Europa League contro il Rapid. Oggi l'ormai ex capitano dell'Inter si è presentato ad Appiano Gentile per un incontro con l'allenatore Spalletti e con Ausilio, dirigente sportivo e responsabile dell'area tecnica della squadra lombarda. ...

OKEREKE JUVENTUS- Come sottolineato da diverse indiscrezioni, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Okereke, attaccante nigeriano classe 1997 e attualmente in forza allo Spezia. Qualità, strapotere fisico e atletico, e ottima confidenza con il gol. Paratici sarebbe pronto a puntare forte su di lui per arricchire il reparto offensivo sia in ottica

Calciomercato Juventus - passi avanti per il rinnovo di Rugani : previsto incontro : Un inizio di stagione non troppo semplice, caratterizzato da poco spazio e qualche malumore di troppo esternato anche in più occasioni dal padre. Adesso, però, sembra essere definitivamente tornato il ...

Juve - è allarme difesa : BBC troppo avanti con l'età - Paratici punta De Ligt : La Juventus, lo sappiamo tutti ormai, è stata costruita con un obiettivo principale su tutti. Vincere la Champions League. Per questo è stato acquistato Cristiano Ronaldo. D'altra parte la storia del calcio insegna che i campionati e soprattutto le Coppe si vincono, principalmente, subendo meno goal possibili. E per questo è necessario avere un reparto arretrato decisamente granitico. Cosa che non difettava alla Juventus fino a qualche settimana ...

Coppa Italia - Fiorentina-Roma sul filo. Atalanta-Juventus : bianconeri avanti su Sisal Matchpoint - ma occhio a Zapata : Gare equilibratissime negli ottavi di finale di Coppa Italia. A cominciare da Fiorentina-Roma, con i toscani in grande spolvero in questo inizio 2019 grazie soprattutto al nuovo innesto Luis Muriel, autore di 3 reti in altrettante presenze al suo ritorno in Italia. La Fiorentina però, è stata eliminata in cinque delle ultime otto partecipazioni ai quarti di finale di Coppa Italia, due volte proprio dalla Roma. Un copione che dovrebbe ...

Calciomercato Juve : Isco è un’idea. Per il viola sarà sfida con Marotta. Avanti su De Ligt : Calciomercato Juve a cambiar pelle e sentirsi sempre più in forma. Non è un mistero della chirurgia estetica, è l’elisir di lunga vita che permette alla Juve di stare sempre in vetta senza invecchiare mai.Anche il neo-acquisto Aaron Ramsey (26 anni) contribuisce al progetto di rinnovamento bianconero, e chi lo seguirà non sarà da meno.La difesa bianconeraPrendiamo la difesa: con Barzagli verso la pensione e Benatia in uscita, non stupisce che ...

Aluko - centravanti Juve - attacca Sarri sul Guardian : «Finirà come Mourinho e Conte» : Sarri come Mourinho e Conte Maurizio Sarri rischia di fare la fine di José Mourinho e Antonio Conte. Rottura con lo spogliatoio ed esonero. Solo che Mourinho e Conte almeno un titolo lo avevano vinto prima di rompere con i propri giocatori. La palla di vetro, questa volta, è nelle mani di Eniola Aluko detta Eni. La calciatrice nigerina naturalizzata britannica, attaccante della nazionale inglese, sei anni al Chelsea, è una delle stelle del ...

Analisi fatturati : Juve fuori dalla top10. Cresce l'Inter - Roma davanti al Milan : Deloitte Touche Tohmatsu è un'azienda di servizi di consulenza e revisione, la prima nel mondo in termini di ricavi e numero di professionisti e come ogni anno ha stilato il report Football Money League 2019 che analizza ricavi e fatturati di tutti i top club d'Europa e le più importanti ...

Juventus-Chievo 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della vittoria contro il Chievo: "La squadra ha fatto una buona gara, non era semplice perché venivano da due partite impegnative. Poteva esserci un po' di disattenzione, ma i ragazzi hanno mostrato Qualità e maturità.

Juventus - contro il Chievo ci sarà un po' di turnover : Bernardeschi in avanti con CR7 : La Juventus, stamattina, si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro il Chievo. Subito dopo la seduta, Massimiliano Allegri ha tenuto la classica conferenza stampa della vigilia e ha dato qualche indicazione di formazione. Il tecnico della Juve ha annunciato che contro il Chievo in porta ci sarà Mattia Perin e che in difesa si rivedranno Mattia De Sciglio e Daniele Rugani. Il numero 24 bianconero prenderà il posto di uno fra ...