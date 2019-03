repubblica

(Di sabato 9 marzo 2019) Lo ha fatto recapitare in classe per l'8 marzo. Loè del 1971. Oggi la discussione in aula: "Cosa è cambiato per le donne da allora?"

StraNotizie : Bologna, la prof regala ai suoi studenti un tema scritto quando era bambina: 'Se fossi uomo non sarei mai sottomess… - cronaca_news : Bologna, la prof regala ai suoi studenti un tema scritto quando era bambina: 'Se fossi uomo non sarei mai sottomess… - mcassissa : @micheleboldrin Prof sicuramente mi mancheranno le sue idee. Spero di poterla incontrare a Bologna. Saluti -