Pesano le preoccupazioni per i negoziati sul commercio tra Usa e Cina, per il rallentamento dell'economia mondiale e della Cina, e per la revisione della Bce sulle attese di crescita nella zona euro. ...(Di venerdì 8 marzo 2019)

NotizieIN : Borse,è crollo asiatiche:Shanghai -4,4% - TelevideoRai101 : Borse,è crollo asiatiche:Shanghai -4,4% - fedex774 : Borse asiatiche in crollo, l'orso torna in cattedra NIKKEI -2.01% SHANGHAI -4.4% HSI -1.83% @Strategy_SMS… -