Tav | Conte | forti dubbi sull’opera Salvini | Di Maio dice no? Pronto ad andare fino

L’assist di Conte a Di Maio : “La Tav non mi convince”. Scontro M5s-Lega su bandi : E' stallo sulla Tav. A certificarlo e' il presidente del Consiglio in persona che, pero', esclude una crisi di governo. E rinvia la decisione sui bandi a lunedi', pur ammettendo che anche in questo caso "c'e' lo stallo". Le posizioni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini restano distanti, sebbene il confronto "sia leale e franco" ma "non stiamo affatto litigando", assicura Giuseppe Conte. Il premier, premettendo di non avere mai espresso posizioni a ...

Conte allontana la Tav : "Non ne vedo l'utilità |Necessario ridiscutere con Francia e Ue" : "Ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza della Tav". Così il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa Palazzo Chigi sulla Torino-Lione che continua a dividere il governo. "Non sono affatto convinto che questo sia un progetto infrastrutturale di cui l'Italia ha bisogno ma la decisione finale spetterà alla politica"

Tav - Conte : "Contrario all'utilità dell'opera ma sintesi politica - ridiscutere con Francia e Ue" : "Ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza della Tav". Così il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa Palazzo Chigi sulla Torino-Lione che continua a dividere il governo. "Non sono affatto convinto che questo sia un progetto infrastrutturale di cui l'Italia ha bisogno ma la decisione finale spetterà alla politica"

Tav - Conte : “L’opera non mi convince. Nel governo fase di stallo - anche sui bandi”. Ma esclude il rischio crisi : esclude il rischio crisi di governo, ma ammette la fase di stallo tra Lega e M5s sul Tav Torino-Lione.anche sulla decisione da prendere sui bandi, nonostante la scadenza di lunedì ormai imminente. Il presidente Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, ha spiegato come la situazione non si sia ancora sbloccata: ““Io stesso ho espresso forti dubbi e perplessità sulla convenienza del Tav e lo ribadisco. Non sono affatto ...