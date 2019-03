Steam permette agli sviluppatori di promuovere i propri giochi manipolando l' elenco delle

eurogamer

(Di giovedì 7 marzo 2019) Valve è già al centro di polemiche per un gioco che glorifica lo stupro (rimosso da), e ora la piattaforma è sotto tiro poiché consentedi manipolare l'prossime uscite peri loro titoli.Come segnala Eurogamer.net, Mike Rose, fondatore dell'etichetta editoriale No More Robots, è stato il primo a mettere in evidenza il problema e ha spiegato la situazione in un esteso thread su Twitter., dunque, di "impostare qualsiasi data di lancio del tuo gioco".Leggi altro...

Eurogamer_it : #Steam sotto accusa: lo store permette di manipolare la lista delle date di uscita per promuovere i giochi. - Eurogamer_it : Il gioco che permette lo stupro torna a far parlare di sé. - infoitscienza : Steam, Valve al centro delle polemiche per la comparsa di un gioco che permette lo stupro -