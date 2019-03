L' Orient Express saluta Guasticce | 5mila visitatori per il mitico treno

Venice Simplon Orient Express - aria condizionata e tecnologia su 4 carrozze d'epoca : Una sfida difficile ai limiti dell'impossibile poteva sembrare l'installazione su carrozze ferroviarie d'epoca delle tecnologie più avanzate per garantire confort e sicurezza. Ma Knorr-Bremse Rail ...

Morto l'attore Albert Finney : interpretò Poirot in 'Assassinio sull'Orient-Express' : Vincitore di tre Golden Globe e quattro volte in nomination per il premio Miglior attore agli Oscar, aveva 82 anni