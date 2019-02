Contributi Inps non restituiti | prescrizione e come farli riconoscere

termometropolitico

(Di mercoledì 27 febbraio 2019)nonnondall’Ruoli professionali, errori commessi in buona fede e versamento dei: può accadere che questi ultimi non vengano, che i termini disiano scaduti e che sia decisamente più difficile farseli. La casistica è particolare ma sulla restituzione deila giurisprudenza si è pronunciata sovente. Precisando che iversati ma che non hanno maturato il diritto alla pensione non possono essere, cosa succede quando un lavoratore versa i, ma per un suo errore, in buona fede, non possono più essere trasferiti, cumulati e in conclusione: tempi diFacendo riferimento alla Legge 335/1995 (articolo 3, commi 9-10) si legge che “le ...

tura60 : RT @lm6sei: @POPOLOdiTWlTTER ....poi è andato direttamente all’INPS a versare i contributi per pagarci le pensioni - sportello_prev : RT @BricioleP: 12° #episodio del #podcast #briciolediprevidenza. In questa puntata proseguiamo nel percorso esplora… - fralatta1 : Il simulatore quota 100 non esiste, ma con SOSPENSIONE DEL LAVORO di INPS fate lo stesso; questo estrae i contribut… -