Isola | malore Riccardo Fogli | tutta colpa dei pettegolezzi sulla moglie?

Isola dei Famosi : malore per Riccardo Fogli - potrebbe lasciare il reality : Questi non sono certamente dei giorni semplici per Riccardo Fogli. Il naufrago dell'Isola dei Famosi, infatti, è stato costretto per la seconda volta a lasciare i suoi compagni d'avventura per recarsi in infermeria. Nelle ultime ore lo storico componente dei Pooh ha accusato un nuovo malore: i medici che seguono i concorrenti del programma hanno ritenuto opportuno sottoporlo a dei controlli più specifici. A questo punto, non si esclude che, ...