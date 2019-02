Pensione sociale per casalinga coniugata | quando spetta e requisiti

termometropolitico

: RT @gal_ez19: @matteosalvinimi @agorarai Se quota 100 con 38 anni di contributi e 62 anni d'età è giustizia sociale Allora vorrei sapere ch… - gal_ez19 : RT @gal_ez19: @matteosalvinimi @agorarai Se quota 100 con 38 anni di contributi e 62 anni d'età è giustizia sociale Allora vorrei sapere ch… - gal_ez19 : @matteosalvinimi @agorarai Se quota 100 con 38 anni di contributi e 62 anni d'età è giustizia sociale Allora vorrei… - amiko1963 : RT @Manocchiarmando: 1.625 € al litro è il prezzo di un collirio che molte persone anziane devono usare. Vi sembra normale che un collirio… -

(Di sabato 23 febbraio 2019)pere quantoper? Ci sono due strade. Una è quella della, o, per meglio dire, dell’assegno. Possono farne richiesta i soggetti che si trovano in difficoltà economica con livelli reddituali al di sotto delle soglie previste. Dal punto di vista dell’ età per avere diritto all’ assegnobisogna avere 66 anni e 7 mesi sino alla fine del 2018. In base al criterio dell’ ativa di vita dal 2019 l’ età minima sarà di 67 anni.per, criteri reddituali Per rientrare tra i beneficiari, come anticipato, bisogna rientrare in alcuni fasce di reddito. La soglia reddituale, nel 2018, corrisponde a 11.788 euro per i pensionati non sposati e di 5.889 euro per i pensionati ...