Mondiali Sci di fondo – Pellegrino quinto nelle qualificazioni della sprint TC di

LIVE Sci di fondo - Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino e Klaebo avanti a braccetto. De Fabiani e Zelger qualificati. Tris azzurro ai quarti tra le donne! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Sprint in tecnica libera valide per il Campionato del Mondo di Seefeld: oggi, giovedì 16 febbraio, alle ore 12.00 scatteranno le qualificazioni femminili, seguite alle ore 12.50 dalle maschili, mentre la fase finale (quarti, semifinali e finali) sono in programma dalle 14. E’la giornata più attesa per l’Italia che, in campo maschile, si gioca subito la carta Federico Pellegrino, campione ...

Mondiali Sci di Fondo – Qualificazioni sprint TC femminile : tre azzurre su quattro in finale a Seefeld - Debertolis eliminata : Buona prova delle azzurre Laurent, Brocard e Scardoni nelle Qualificazioni alle finali della sprint in tenica libera dei Mondiali di Fondo di Seefeld Tre azzurre su quattro qualificate alle finali della sprint in tenica libera dei Mondiali di Fondo in corso a Seefeld, in Austria. Greta Laurent ha ottenuto il decimo tempo nella prova cronometrata chiudendo a 3″64 dalla svedese Maja Dahlqvist ed è stata la migliore delle azzurre. Hanno ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : Maja Dahlqvist domina le qualificazioni della sprint femminile. Decima Greta Laurent - avanti anche Elisa Brocard e Lucia Scardoni : L’Italia comincia con un sorriso i propri Mondiali di sci di fondo a Seefeld, Austria. Sui veloci 1200 metri del tracciato tirolese Greta Laurent, Elisa Brocard e Lucia Scardoni si qualificano per i quarti di finale della gara sprint femminile: ottengono rispettivamente il 10° (2’33″08), 24° (2’36″07) e 29° tempo (2’37″20). Fuori invece Ilaria Debertolis, il cui passaggio sul traguardo in ...

Sci di fondo - Sprint Mondiali 2019 : Johannes Hoesflot Klaebo è battibile? Le chiavi per cercare l’impresa storica : Si entra nel vivo dei Mondiali di sci di fondo 2019 di Seefeld in Austria e si parte con una delle gare più attese e avvincenti: la Sprint maschile. Si correrà a tecnica libera e, soprattutto, con un grande favorito: Johannes Hoesflot Klaebo. Il norvegese, infatti, è il dominatore della specialità e della Coppa del Mondo in generale, senza dimenticare che, dodici mesi fa, si è messo al collo anche la medaglia d’oro nella Sprint anche alle ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : a che ora inizia la sprint e come vederla in tv? Programma e streaming : Comincia oggi la corsa alle medaglie ai Mondiali di sci di fondo iniziati ieri a Seefeld. Le prime gare che determineranno podi saranno le due sprint femminile e maschile, che si preannunciano estremamente combattute. 113 donne e 149 uomini si contenderanno l’appuntamento più importante della stagione. Al femminile si segnala il ritorno di Stina Nilsson, sulle cui condizioni c’è però l’incognita di uno stop lungo un mese per ...

LIVE Sci nordico - Mondiali 2019 in DIRETTA : a che ora inizia la sprint e come vederla in tv e streaming : Ormai ci siamo, poche ore e sapremo se Federico Pellegrino riuscirà nel bis iridato: la prima gara ad assegnare medaglie è anche quella più attesa dall’Italia ai Mondiali di sci di fondo. A Seefeld oggi, giovedì 21 febbraio, si terranno le sprint in tecnica libera: per la Nazionale italiana saranno in gara tra gli uomini Federico Pellegrino, che parteciperà di diritto in qualità di campione in carica (fu oro a Lahti 2017), Francesco De ...

Sci di fondo oggi - Sprint Mondiali 2019 (21 febbraio) : orari d’inizio e come vederle in tv. Tutti gli italiani in gara : Ci saremo appena alzati da tavola quando potremo iniziare a tifare per il secondo trionfo iridato consecutivo di Federico Pellegrino: la prima gara ad assegnare medaglie è anche quella più attesa dall’Italia ai Mondiali di sci di fondo. A Seefeld oggi, giovedì 21 febbraio, si terranno le Sprint in tecnica libera: per la Nazionale italiana saranno in gara tra gli uomini Federico Pellegrino, che parteciperà di diritto in qualità di campione ...

Mondiali Sci di Fondo – Pellegrino difende il titolo : le sensazioni degli azzurri alla vigilia della rassegna iridata : Le parole degli azzurri alla vigilia dell’esordio ai Mondiali di sci di Fondo che partiranno domani a Seefeld Scatta giovedì 21 febbraio il Mondiale dell’Italia sulla pista austriaca di Seefeld. Alle ore 12.00 sono in programma le qualificazioni, fasi finali a partire dalle ore 14.30 con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport. Per la squadra azzurra saranno impegnati Federico Pellegrino (campione in carica e presente di ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : sprint tecnica libera maschile. Il borsino e la griglia di partenza dei favoriti : Saranno Johannes Klaebo e Federico Pellegrino a giocarsi la medaglia d’oro in palio nella sprint in tecnica libera in palio domani dalle ore 14.30 (qualificazioni alle ore 12.00) ai Mondiali di Seefeld, in Austria? Per quanto visto in stagione sì, con il norvegese che parte con i gradi di favoritissimo e l’italiano, campione in carica, che pare l’unico in grado di batterlo. Per stessa ammissione del valdostano nelle ...

Sci di fondo - Sprint Mondiali 2019 (21 febbraio) : programma - orari e tv. Come vederla in streaming : La prima gara ad assegnare medaglie è anche quella più attesa dall’Italia ai Mondiali di sci di fondo: a Seefeld domani, giovedì 21 febbraio, si terranno le Sprint in tecnica libera. Per la Nazionale italiana saranno in gara tra gli uomini Federico Pellegrino, che parteciperà di diritto in qualità di campione in carica (fu oro a Lahti 2017), Francesco De Fabiani, Stefan Zelger, Claudio Muller e Davide Graz, mentre tra le donne ci saranno ...