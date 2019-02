Il selfie beffa per Salvini Un ragazzo | Più accoglienza | più 49

ilgiornale

: Giovane sardo si finge un fan di Salvini per chiedergli un selfie ma poi lo beffa Video - Corriere : Giovane sardo si finge un fan di Salvini per chiedergli un selfie ma poi lo beffa Video - Corriere : Giovane sardo si finge un fan di Salvini per chiedergli un selfie ma poi lo beffa Video - Affaritaliani : Si finge fan di Salvini e lo beffa con un video selfie 'Piu' accoglienza e piu' 49 milioni' -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Unrdo per il vicepremier Matteo. Undurante la visita del ministro in Sardegna a Ozieri si è avvicinato al titolare del Viminale per chidergli una foto. Ma quando aziona il cellulare la foto si trasforma in video e ilafferma: "Piùe più 49 milioni". La clip girata in provincia di Sassari è stata poi postata sui social dove è diventata virale.Ilpoi ha spiegato a Repubblica i motivi del suo gesto: "Ieri mattina - quando sono arrivato in pullman con gli altri studenti - non pensavo certo a tutto ciò. Avevo un'ora buca e insieme a tre compagni abbiamo deciso di raggiungere piazza Cantareddu, dove c'era. Era un'opportunità, ho pensato... Quando siamo arrivati erano le 11.20, stava per finire". Poi lo stesso protagonista del video prosegue nel racconto: "Ho avuto l'occasione di esprimere la mia davanti a lui in modo corretto, ...