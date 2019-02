Paola Nugnes smaschera la piattaforma Rousseau : "Abbiamo sbagliato tutto" : Non mollano i dissidenti M5S, sul voto per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini sul caso Diciotti. E nemmeno la proposta di un referendum online tra gli iscritti (che dovrebbe tenersi, pare, lunedì) pare placare la loro determinazione: anzi, come spiega una delle anime dei "ribelli"

M5s - Paola Nugnes : "Abbiamo fallito - decisioni sempre calate dall'alto" : "Il Movimento non è più il Movimento. Dovevamo essere meglio dei partiti, superarli. Ammettiamolo: non siamo riusciti a realizzare la democrazia diretta". Alla senatrice Paola Nugnes , vicina a ...

Paola Nugnes (M5S) con i sindaci : "Sollevazione comprensibile" : Paola Nugnes del Movimento 5 Stelle si schiera con i sindaci contrari al decreto Sicurezza di Matteo Salvini. "A quanto mi risulta, non solo Palermo, ma anche altri Comuni sono pronti a non applicare il decreto sicurezza. Mi riferisco al comune di Napoli, quello di Quarto, ma ci sono state mozioni in altre città, come Roma e Torino... La sollevazione dei sindaci è assolutamente comprensibile, perchè sono i primi che dovranno affrontare le ...

Paola Nugnes (M5S) : “Io sospesa… mi hanno rovinato il capodanno!” : Paola Nugnes sospesa dal M5S, lei dichiara: “rovinato il mio capodanno” L’intervento dei Probiviri del M5S ha innescato malcontento e polemiche nelle file dei pentastellati. Dopo le espulsioni dei senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis e degli eurodeputati Giulia Moi e Marco Valli, un intervento tra il rammaricato e un po’ disilluso viene da parte della senatrice Paola Nugnes tramite Facebook. Nugnes e la sua ...

M5s - lo sfogo della grillina Paola Nugnes : "Perché non ce l'hanno detto prima" : La grillina sempre più ex Paola Nugnes lancia un duro attacco al M5s nel giorno di Capodanno, mentre la sua permanenza nel Movimento è legata a un procedimento ancora in corso da parte del Collegio dei Probiviri. Sulla sua pagina Facebook, la parlamentare scrive con grande amarezza: "Mi sono sveglia

Paola Nugnes : "Bonino dice cose vere - va ascoltata" : ""Bisognerebbe avere la capacità di capire quando anche un nostro avversario politico ci sta dicendo una cosa vera. Se anche la Bonino ha rappresentato un competitor politico liberista ed europeista che non condividiamo, le va riconosciuto la sua battaglia per i diritti di tutti, sempre. Le sue osservazioni sono osservazioni autorevoli e pesanti. Bisognerebbe avere la capacità e l'umiltà di ascoltare e riflettere". Lo scrive ...

Grillini in fuga. Gregorio De Falco e Paola Nugnes via dopo Natale : Al Senato si stanno per assottigliare i numeri dei Grillini e del Governo. Il comandante Gregorio De Falco e gli