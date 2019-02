Paul Wesley di The Vampire Diaries si è sposato in segreto

Paul Wesley ha sposato Ines De Ramon : 36enne storico Stefan Salvatore nella serie televisiva The Vampire Diaries, Paul Wesley si è sposato. Di nuovo. L'attore ha giurato amore eterno a Ines De Ramon.Nozze segretissime per la coppia, e tutt'altro che confermate, ma secondo quanto riportato da People non ci sarebbero dubbi a riguardo. Paul e Ines sono diventati marito e moglie. Se così fosse sarebbe un vero e proprio matrimonio lampo, visto e considerato che i due stanno ...

The Vampire Diaries - Stefan oggi : Paul Wesley si è sposato : Paul Wesley ha sposato Ines De Ramon: nozze segrete per Stefan di The Vampire Diaries Colpo di scena per i fan di The Vampire Diaries: Paul Wesley, l’indimenticabile vampiro Stefan Salvatore, si è sposato! A dare la notizia è stato People, che ha immortalato l’attore a New York con la fede al dito proprio in […] L'articolo The Vampire Diaries, Stefan oggi: Paul Wesley si è sposato proviene da Gossip e Tv.

La foto di Chiara Ferragni e Paul Wesley insieme sotto la neve : “É lei la nuova Elena Gilbert” : L'invidia di milioni di italiane sta travolgendo Chiara Ferragni in queste ore. La foto che la vede posare sotto la neve insieme a Paul Wesley ha fatto già il giro del mondo tra i like e i commenti di chi da anni sogna di poter fare una cosa del genere. Chiara Ferragni fan di The Vampire Diaries? Può essere e questo fa ancora più rabbia visto che lei ha esaudito il suo sogno abbracciando e incontrando Stefan Salvatore. Nessuna rivelazione, ...