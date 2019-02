L’Atletico Madrid che non c’è più Colchoneros smarriti

Infortunati Juventus - verso L’Atletico Madrid : ecco chi ci sarà in Champions : Infortunati Juventus – Secondo quanto riportato da Sky, le ultime dalla Continassa sembrebbero presagire bone nuove.Atletico Madrid-Juventus è la sfida più attesa degli ottavi di finale di Champions League, perché scenderanno in campo due delle squadre più forti d’Europa che con questa manifestazione hanno un conto aperto I ‘colchoneros’ sono stati beffati in due finali dal Real, in modo doloroso, […] More

Morata alL’Atletico Madrid - il dolce in bocca al lupo di Alice Campello : il tenero messaggio social : Alice Campello fa il suo personale in bocca al lupo al marito Alvaro Morata: la Wags ed il suo dolce messaggio social per il neo calciatore dell’Atletico Madrid Alvaro Morata è un calciatore dell’Atletico Madrid. Lo spagnolo dopo aver detto addio a Londra e al Chelsea, è tornato a casa e più precisamente nella squadra che lo fece esordire nel calcio professionistico tra le fila delle sue giovanili. Nel club allenato da Simeone ...

Infortunio Bonucci - la Juventus prova a recuperarlo per L’Atletico Madrid : INFORTUNI Bonucci, Allegri: “Meno grave del previsto” – Lazio-Juventus, in avvio gara, per fermare uno scatenato Correa, la scivolata scoordinata; la caviglia che rimane sotto al corpo e si gira con un movimento innaturale. La smorfia di dolore è un primo segnale della gravità dell’Infortunio, ma Bonucci non molla e rimane in campo un’altra mezzora […] L'articolo Infortunio Bonucci, la Juventus prova a recuperarlo per ...

Morata saluta il Chelsea : l’attaccante spagnolo è ufficialmente un giocatore delL’Atletico Madrid : E’ ufficiale: Alvaro Morata all’Atletico Madrid fino a giugno 2020. L’attaccante in prestito dal Chelsea, ha già firmato e domani sarà presentato Alvaro Morata è ufficialmente un giocatore dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha annunciato di avere preso dal Chelsea il 26enne attaccante con la formula del prestito di un anno e mezzo. Morata ha già sostenuto le visite mediche con i ‘colchoneros’ e ...

Infortunio Bonucci - salta L’Atletico Madrid : il comunicato della Juve : Infortunio Bonucci, il calciatore della Juventus alle prese con un problema alla caviglia dopo un intervento su Correa di ieri sera contro la Lazio Infortunio Bonucci – “Nel corso della giornata di ieri, Leonardo Bonucci ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo-legamentoso. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso“. Questo quanto comunicato dalla Juventus in merito ...

Inter - Vrsaljko decide di operarsi e torna alL’Atletico Madrid : Sime Vrsaljko dirà presto addio all’Inter, il calciatore croato si opererà al ginocchio e tornerà dunque all’Atletico Madrid prima del previsto Sime Vrsaljko ha deciso di operarsi al ginocchio sinistro, cambiando decisamente tutti i piani relativi alla sua stagione. Il terzino croato, con questa decisione, ha dunque chiuso la sua esperienza nerazzurra e tornerà infatti all’Atletico Madrid già da questo mese di gennaio, ...

Liga - L’Atletico Madrid vince ed insidia il Barcellona : -2 in classifica : Liga, l’Atletico Madrid si affaccia a ridosso della vetta del campionato spagnolo, sarà l’avversario della Juventus in Champions League L’Atletico Madrid batte in casa il Getafe e mette pressione al Barcellona capolista della Liga. I ‘colchoneros’ superano 2-0 il Getafe con i gol nel primo tempo di Griezmann (27′) e Niguez (37′). Nella classifica del campionato spagnolo la squadra di Simeone sale a ...

Inter - Vrsaljko potrebbe tornare alL’Atletico Madrid già a gennaio : Sime Vrsaljko potrebbe tornare all’Atletico Madrid dopo che l’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Cedric, terzino destro proprio come il croato Sime Vrsaljko alle prese con una situazione non certo piacevole. Il calciatore non gode più della fiducia dell’Inter che ha acquistato Cedric sulla corsia di destra e sta valutando le proprie condizioni per capire se operarsi o meno al ginocchio sinistro. Qualora Sime ...

Calciomercato - i dettagli dell’affare Morata : passa dal Chelsea alL’Atletico Madrid : Calciomercato, Alvaro Morata lascerà il Chelsea facendo spazio ad Higuain, lo spagnolo approda dunque all’Atletico Madrid Il passaggio di Alvaro Morata dal Chelsea all’Atlético Madrid dovrebbe essere completato nelle prossime ore. La formula dell’affare consta di un prestito per 6 mesi con l’opzione in favore dei colchoneros di acquistare in estate il centravanti spagnolo per 50 milioni di euro. Cifre non certo da ...

Calciomercato Juventus - si complica l’affare Emerson Palmieri : c’è la forte concorrenza delL’Atletico Madrid : Sia i bianconeri che i colchoneros hanno rinviato l’affare in estate, dopo aver constatato la volontà del Chelsea di tenerlo fino a fine stagione La Juventus ha un pericoloso rivale nella corsa a Emerson Palmieri, all’asta per il giocatore del Chelsea si è iscritto infatti anche l’Atletico Madrid. PRESSINPHOTO/LaPresse Seguito fin dai tempi della Roma e tornato sotto i riflettori considerando l’eventuale partenza di ...

Calciomercato Inter – Godin chiede di essere l’eccezione alla politica over 30 delL’Atletico Madrid : i tifosi sono dalla sua parte : L’Atletico Madrid e Godin continuano a lottare per il rinnovo del contratto: il difensore vuole 2 anni, la politica over 30 del club ne impone 1 più un altro opzionale. I tifosi intanto protestano in favore del giocatore Da diversi giorni l’Atletico Madrid e Diego Godin stanno intrattenendo una vera e propria battaglia per il rinnovo del contratto. La politica del club parla chiaro: il rinnovo proposto agli over 30 è di 1 anno ...

Attento Milan - anche L’Atletico Madrid sonda il terreno per Morata : Alvaro Morata è finito sul taccuino dell’Atletico Madrid, il calciatore del Chelsea è in uscita dal club londinese: i dettagli L’Atletico Madrid punta ad Alvaro Morata per sostituire l’infortunato Diego Costa nella sessione di mercato invernale. Sono i ‘rumors’ riportati da ‘Cadena Cope’ riguardo all’attaccante del Chelsea corteggiato dai club di mezza Europa, sulle tracce dell’ex Real ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 7 gennaio in DIRETTA : l’Inter convincerà L’Atletico Madrid a cedere Godin? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, lunedì 7 gennaio. Anche se non si sono ancora registrati botti, le operazioni minori e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico anche nella giornata odierna. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento ...

Calciomercato Inter – Il biografo di Godin tuona : “l’affare non è chiuso - ma L’Atletico Madrid ha tradito la parola data” : Il biografo di Diego Godin smentisce l’accordo con l’Inter e attacca l’Atletico Madrid: il club spagnolo avrebbe tradito la promessa di rinnovo fatta al giocatore uruguagio Nella serata di ieri i tifosi dell’Inter hanno gioito alla notizia dell’accordo per l’acquisto di Diego Godin, esperto centrale dell’Atletico Madrid in arrivo a parametro zero in estate. Un colpo eccezionale che andrebbe a ...