Milano | via libera del Viminale al posto di Polizia ferroviaria a Rogoredo

Ilary Blasi e Silvia Toffanin amiche inseparabili : shopping a Milano e selfie con gli ammiratori : Si sono conosciute da giovanissime nello stesso programma tv e poi Ilary Blasi e Silvia Toffanin sono rimaste grandi amiche. Le due infatti hanno vestito i panni della Letterine di...

Blue Whale - primo processo a Milano. Diceva “tagliati e inviami le foto” a una 12enne. A giudizio una 23enne : Avrebbe costretto una ragazzina palermitana di 12 anni a infliggersi tagli sul corpo e inviare le foto come prima delle 50 prove di coraggio del Blue Whale Challenge, spacciandosi per ‘curatrice’ (cioè chi dà le regole a chi decide di giocare), con la complicità di un minorenne e dietro minacce di morte. Per questo il gup Anna Magelli ha mandato a giudizio davanti al giudice monocratico della nona sezione penale del Tribunale di ...

Milano - 23enne rinviata a giudizio per il caso 'Blue Whale' : Una 23enne è stata rinviata a giudizio a Milano con l'accusa di atti persecutori e violenza privata aggravati nell'ambito della "Blue Whale Challenge". La giovane, secondo gli inquirenti, si era ...

Confindustria : al via domani Connext - a Milano 6mila imprenditori e manager (2) : (AdnKronos) - A Connext, realizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Umana, 4.manager e Fondimpresa, in collaborazione con Assolombarda e Uninidustria Lazio, sarà presente tutto il mondo Confindustria, dalla Luiss alla Liuc, a Fondirigenti a molte associazioni territoriali con il proprio stand. C

Al via Connext : a Milano le imprese disegnano il futuro : Ci saranno tutte le realtà settoriali del mondo dell'impresa, per accrescere le opportunità di connessioni e di rete. E a Connext saranno presenti anche imprese non aderenti al sistema associativo di ...

'Libando - viaggiare mangiando' da Foggia alla Bit di Milano Borsa internazionale del turismo - lunedì sarà presentato la sesta edizione della ... : «Libando non è soltanto il festival dello street food, ma è soprattutto un evento che consente di riflettere su economia, cultura e marketing territoriale. Dal 2014 ad oggi la manifestazione è ...

Come fare gratis il test per l’HIV a Milano in via De Amicis 10 : Nel 2017 sono stati diagnosticati 690 nuovi casi di Aids pari a un’incidenza di 1,1 nuovi casi per 100.000 residenti.

Indagini in Milano-Meda : potenziato il monitoraggio sul cavalcavia di via Manzoni a Cesano Maderno : Operazione Ponti sicuri per il monitoraggio dei cavalcavia e carotaggi di Pedemontana sulla Milano-Meda. Nella prima notte di lavori i tecnici hanno potenziato il sistema di monitoraggio sotto il ...

Mibac : al via dichiarazione interesse culturale per quartiere Qt8 di Milano : Roma, 5 feb. (AdnKronos) - È stato avviato il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale del quartiere QT8 di Milano e dell’intero archivio 'Piero Bottoni'. Ne dà notizia il Mibac. Il QT8, progettato a nord di San Siro come "mostra permanente, e progressiva nel tempo, dell’urbanistica e

Milano Unica - al via alla 28esima edizione : Parte la 28esima edizione di Milano Unica , manifestazione del settore tessile che punta ad esaltare il made in Italy nel mondo. Il tema di quest'anno è la sostenibilità , filo conduttore dell'interno ...

Al via Milano Unica : riflettori puntati sulla sostenibilità : Milano, 5 feb., askanews, - E' la 'sostenibilità' il filo conduttore della 28eisma edizione Milano Unica, manifestazione punto di riferimento per il tessile e accessori dell'alto di gamma made in ...

Milano viaggia in alto insieme al Vecchio Continente : Seduta in rally a Piazza Affari , che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee grazie al recupero dei titoli bancari . Da segnalare il finale brillante di Wall Street e quello poco ...

Sono stati trovati i resti dell’aereo su cui viaggiava il calciatore EMilano Sala : I resti dell’aereo su cui viaggiava il calciatore Emiliano Sala Sono stati trovati sul fondale del Canale della Manica. La scoperta è stata fatta a poche ore dall’inizio delle ricerche effettuate da una società privata, finanziata dalla famiglia del calciatore

Milano. A gara i locali liberi del complesso di via Aldini : Sono state approvate le linee di indirizzo per la concessione, attraverso un bando di gara, degli spazi liberi nell’edificio di