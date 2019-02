Uomini e Donne | Maria De Filippi sputtana Gian Battista e Claire | il video con cui li fa

Uomini e Donne - Teresa vicinissima alla decisione tra Antonio e Andrea : La scelta di Teresa Langella è ormai alle porte. Il prossimo 15 febbraio Canale 5 trasmetterà in prima serata lo speciale di Uomini e Donne dedicato alla tronista napoletana, che dovrà decidere se continuare a frequentare Antonio Moriconi o Andrea Dal Corso. Tale episodio è molto atteso dai fan del programma condotto da Maria De Filippi, che fin dallo scorso settembre si sono appassionati alle vicende della cantante neo-melodica, spesso alle ...

Uomini e Donne - Gianbattista contro la redazione : lo sfogo post puntata : Uomini e Donne, Gianbattista contro la redazione del programma: il duro attacco del cavaliere dopo la puntata mandata in onda ieri Chi ha visto Uomini e Donne ieri sarà perfettamente aggiornato sulla segnalazione arrivata in trasmissione su Gianbattista e Claire. I due, come si è visto in un video arrivato direttamente a Gianni Sperti e […] L'articolo Uomini e Donne, Gianbattista contro la redazione: lo sfogo post puntata proviene da ...

Diretta Uomini e Donne : Claire - Gian Battista e l'inganno al programma : Andrà in onda oggi la seconda parte del Trono Over di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri ci siamo lasciati con lo scandalo che ha visto coinvolti il cavaliere Gian Battista e la dama Claire. Infatti un telespettatore del dating show ha inviato all'opinionista Gianni Sperti (in maniera del tutto anonima) un video che ritraeva una chiacchierata, tra Gian Battista e Claire, in un bar. I due progettavano delle finte gelosie e delle finte liti da ...

Anticipazioni Uomini e Donne : la scelta di Teresa Langella in dirittura d'arrivo in prima serata : C’è molta attesa per la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne. Secondo le Anticipazioni che stanno circolando nelle ultime ore, la partenopea è in villa da alcuni giorni con i due corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi e dovrebbe decidere quale dei due ragazzi sarà il suo fidanzato tra poche ore. Intanto sul trono classico sono arrivati due nuovi tronisti che prenderanno il posto di Teresa e Andrea Cerioli, che ricordiamo ha ...

Uomini e donne - Gemma Galgani ha un nuovo fidanzato? Cosa è successo in diretta con Rocco Fredella : Al trono over di Uomini e donne con Maria De Filippi è il momento d'oro del corteggiatore Rocco Fredella, che dopo settimane di instancabile corteggiamento di Gemma Galgani, sembra aver conquistato il ...

Giulia De Lellis : svelato il suo ruolo nel serale di Uomini e Donne : Uomini e Donne, La scelta: cosa farà Giulia De Lellis Giulia De Lellis tornerà protagonista a Uomini e Donne venerdì 15 febbraio. L’ex di Andrea Damante sarà infatti presente nel corso delle puntate in prima serata in cui i nuovi tronisti sceglieranno la loro anima gemella. A svelare nel dettaglio quale sarà il ruolo di Giulia De Lellis a Uomini e Donne La scelta è stato il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. L’influencer avrà ...

Gemma Galgani - Google scambia la protagonista di Uomini e Donne per una suora : Se si prova a cercare su Google “Gemma Galgani” compare una foto della dama di Uomini e Donne e nella biografia si legge che è una suora nata nel 1878, è stata beatificata nel 1933 e successivamente proclamata “Santa” nel 1940 da papa Pio XII. Una clamorosa svista del motore di ricerca? O uno scherzo? Niente di tutto ciò, si tratta semplicemente di un caso di omonimia che ha portato Google ad associare la foto della ...

Anticipazioni Uomini e donne 5/2 : Maria non vuole che Claire resti nel programma : Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella che i telespettatori di Uomini e donne potranno seguire su Canale 5 oggi 5 febbraio. Dopo la vicenda che da molti è già stata ribattezzata come il caso "Sara Affi Fella 2.0" e che ha visto coinvolti Armando Incarnato e Noel Formica, questo pomeriggio saranno Gian Battista Ronza e Claire Turotti a dover giustificare le proprie azioni davanti alla redazione dello storico dating show. La coppia, ...

Uomini e Donne anticipazioni : Maria De Filippi manda via una coppia : Maria De Filippi contro Claire e Gian Battista a Uomini e Donne Un martedì pieno di colpi di scena a Uomini e Donne. Oggi Maria De Filippi manderà via un’altra coppia nel Trono Over, prendendo provvedimenti. Al centro della puntata ci saranno anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la loro storia sembrerà tutt’altro che finita. A Uomini e Donne Gian Battista e Claire verranno smascherati. La conduttrice di Canale5, dopo aver ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : Ida in lacrime per Riccardo - Angela esce con Benny : oggi, 5 febbraio, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata dedicata al Trono Over di Uomini e donne, con le vicende sempre più complicate dei suoi protagonisti. Dopo avere visto Gemma Galgani e Rocco Fredella nuovamente vicini, al punto da scambiarsi un bacio al centro dello studio, l'appuntamento odierno con il dating show ripartirà da dove era stato interrotto ieri 4 febbraio, ovvero dalla segnalazione relativa a Claire e Gian Battista. La ...

Uomini e Donne - Riccardo e Ida tornano insieme? Dopo il Trono Over lui spiazza : Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano insieme a Uomini e Donne? Davvero difficile dire cosa succederà tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne: torneranno insieme oppure la loro storia d’amore è finita per sempre? Forse non tutti si aspettavano che saremmo tornati a parlare di questa coppia, visto quanto accaduto durante e Dopo Temptation […] L'articolo Uomini e Donne, Riccardo e Ida tornano insieme? Dopo il Trono Over lui spiazza ...

GIAN BATTISTA E CLAIRE UMILIATI A Uomini E DONNE / Video - scoperto il loro accordo : la De Filippi li caccia! : GIAN BATTISTA e CLAIRE, scoperto a UOMINI e DONNE l'accordo della coppia. Maria De Filippi e GIANni Sperti indignati, l'opinionista sbotta: 'Fate schifo!'

Uomini e Donne serale : Alessia Cammarota e Aldo Palmeri ospiti nelle puntate speciali : Manca sempre meno alla messa in onda delle puntate serali di Uomini e Donne, quelle interamente dedicate alle scelte dei 4 tronisti attualmente in carica. Man mano che si avvicina il 15 febbraio, trapelano sempre maggiori informazioni sui personaggi che il pubblico vedrà negli speciali in prima serata: la pagina Instagram di "Spy See" per esempio, fa sapere che molte coppie che si sono formate in trasmissione parteciperanno al prime time. ...

Mistero a Uomini e Donne - Gemma Galgani è una suora? : Gemma Galgani è sicuramente una dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Vuoi per le sue storie passate, vuoi per le furibonde liti con Tina Cipollari, Gemma è sempre al centro della puntata. Si può quasi dire che la puntata ruoti attorno a lei. Quasi. Ma questa volta alla Galgani è successo qualcosa di inaspettato. Cosa? Gli utenti hanno notato che Wikipedia la associa a una suora nata nel 1878, beatificata nel 1933 e successivamente ...