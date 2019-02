Ma davvero vi stupite che sia stata revocata la scorta a Sandro Ruotolo? Davvero?

fanpage

: @alexdelprete @RaffaelloLupi @Presa_Diretta Lo special di presa diretta è na cagata, interviste costruite ad hoc, e… - SebyRusso3 : @alexdelprete @RaffaelloLupi @Presa_Diretta Lo special di presa diretta è na cagata, interviste costruite ad hoc, e… - LSilente : @OttoemezzoTW 2 febbraio 19 Poi vaneggiamento e mette le mani avanti su Bildeberg e complotti sionisti ……..… - DanelliGiusepp3 : RT @StalkerSaraiTu: “Presa diretta”: davvero vi stupite? -

(Di domenica 3 febbraio 2019) Macredete che questa lunga, logorante, incessante campagna di delegittimazione contro i giornalisti e il giornalismo alla fine non avrebbe prodotto danni, credevate che passasse come un semplice pour parler senza invece esporre a ulteriori rischi un'intera categoria, completamente bistrattata, tutta in un unico calderone in cui stanno i servi di qualche potere e le schiene dritte (come, appunto) senza nessuna distinzione?