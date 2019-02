Gli alunni del Michelangelo Bartolo di Pachino in stage sulla modernizzazione delle

Serie di furti a scuola - Gli alunni scrivono ai ladri : “Avete preso tutto tranne i libri - ma vi farebbero bene” : I ragazzi di una scuola elementare di Sassari, bersaglio di numerosi furti, hanno deciso di scrivere una lettera ai ladri...

Il presidente Fontana con Gli alunni di Trani : ... Fontana, anche amministratore unico di Farmalabor srl, è stato invitato a parlare agli studenti del liceo proprio della sua esperienza, esponendo sul tema "La lezione di Galeno: Scienza e salute in ...

Il presidente Fontana incontra Gli alunni del Liceo scientifico V. Vecchi di Trani : ... Fontana, anche amministratore unico di Farmalabor srl, è stato invitato a parlare agli studenti del Liceo proprio della sua esperienza, esponendo sul tema "La lezione di Galeno: Scienza e salute in ...

Scuola - addio lezioni da un’ora : Gli alunni fanno 10 minuti di pausa. A Piandimeleto parte la “rivoluzione” della didattica : addio alla lezione da sessanta minuti. All’istituto comprensivo di Piandimeleto (Pesaro) i bambini hanno diritto a dieci minuti di pausa ogni ora. Si chiama Mof, il metodo adottato per la prima volta in Italia da questa Scuola e significa modello organizzativo finlandese. L’idea, infatti, è “copiata” dalla Finlandia dove i bambini fanno cinquanta minuti di lezione. Ma non basta. A Piandimeleto oltre a ridurre il tempo dedicato ...

Telefonini vietati per Gli alunni e i professori : rivoluzione in classe : Si dispone il divieto «salvo casi particolari specifici, di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronico-digitali nei luoghi e negli orari dell?attività...

Telefonini vietati per Gli alunni e i professori : rivoluzione in classe : Si dispone il divieto «salvo casi particolari specifici, di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronico-digitali nei luoghi e negli orari dell?attività...

Cosenza - “balordi - ignoranti - capre” : sospesa la dirigente di un liceo scientifico che insultava Gli alunni : Le autorità scolastiche hanno sospeso Maria Rosaria D’Alfonso, la dirigente del liceo scientifico Galileo Galilei di Trebisacce. Si chiude così una storia che nella piccola cittadina in provincia di Cosenza ha spinto una parte della cittadinanza a scendere anche in piazza, in due diversi cortei, e gli studenti a protestare con uno sciopero ad oltranza contro un’insegnante che, secondo loro, avrebbe rivolto ai componenti di una classe una serie ...

"Preside - scuola è nostra" : Gli alunni vandali di Pisa lanciano la sfida via web : Incappucciati si aggirano nella scuola, ribaltano i banchi, lanciano le sedie e rovinano le aule. È successo all'istituto alberghiero Matteotti di Pisa, dove gli studenti hanno occupato la scuola, causando danni alle strutture. E ora rivendica quei gesti: in un video comparso su Instagram, i ragazzini si riprendono durante le loro azioni."Noi parliamo col preside ma lui non ci ascolta, che dobbiamo fare?", dice un ragazzo col volto coperto, ...

Una bara decorata con disegni - arcobaleni e farfalle : l'omaggio deGli alunni all'insegnante scomparsa : Il corpo di Sue East, insegnante 58enne di Bath, in Inghilterra, riposa adesso in una bara coloratissima, ricoperta di disegni, farfalle, arcobaleni e "polvere fatata". È stato l'ultimo omaggio che i suoi alunni hanno voluto dedicarle dopo la morte, sopraggiunta in seguito a una breve lotta contro il cancro.La donna era amatissima da colleghi e studenti. Un affetto che lei stessa ricambiava e per questo decise di scrivere loro una ...

«Origini e approdi» secondo Gli alunni delle scuole medie : le foto : Amine, 1FEdoardo, 3ELisa, 3FEmma, 3DFaben, 3FFebe, 2FIvan, 2AJosé Luis, 3BMaisaa, 1GMariam, 3CMonica, 1GOmar, 2DPaolo, 2ASara, 3FYasmine, 3DCherin, 2GPer Faben le origini sono l’odore del pane appena sfornato da sua nonna. Riempiva la casa ogni mattina, quando viveva con lei in Etiopia. Per Emma invece sono la favola di Pinocchio, quella che gli leggeva ogni sera suo nonno, seduti uno accanto all’altro sul divano. Oggi lui non ...

Risolvi Problemi di Geometria gratis : miGliori risolutori online per alunni di prima - seconda e terza media : Tra le tante materie che gli alunni delle scuole medie si trovano ad affrontare durante il loro percorso educativo, una delle più importanti è sicuramente la Geometria. Negli ultimi anni sono davvero molti coloro i quali si sono affidati a soluzioni online dove è possibile trovare alcuni siti che funzionano da veri e propri risolutori, in forma gratuita, di Problemi geometrici anche complessi. Sono tantissime le piattaforme web create per ...

La bara della professoressa coperta dai disegni deGli alunni commossi : 'Era la migliore di tutti' : Una grande e commovente prova di affetto per la 'loro' professoressa morta a 59 anni a Bath: la sua bara è stata interamente coperta di disegni. Poco prima di spegnersi Sue East la donna aveva scritto:...

Adorata daGli alunni - prof seppellita nella bara coperta dai disegni dei suoi allievi : La 59enne Sue East è morta in una struttura per malati terminali dove era stata ricoverata a seguito dell'aggravarsi del male che l'aveva colpita. Prima di morire aveva voluto riservare un ultimo pensiero proprio ai suoi ragazzi decidendo di farsi fotografare sul letto e scrivere una lettera per salutarli personalmente per l'ultima volta. alò suo funerale I ragazzi hanno coperto la bara della donna con disegni di fate, farfalle, cuori e ...

Treviso - fiGlio prende brutto voto : padre entra a scuola e interroga Gli altri alunni : Una vicenda tanto grave, quanto particolare, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia della città di Treviso, precisamente all'interno di una scuola del piccolo comune di Morgano. Uno studente della scuola media della zona, infatti, aveva fatto rientro in casa in lacrime dopo aver preso un brutto voto a scuola. Per questa ragione, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, il padre del ragazzino, un quarantenne del posto, ha ...