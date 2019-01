Candice Swanepoel | l' Angelo di Victoria' s Secret dallo sguardo di ghiaccio

gqitalia

: I costumi da bagno disegnati da Candice Swanepoel stanno bene a tutte, ma nessuna li indossa meglio di lei - GQitalia : I costumi da bagno disegnati da Candice Swanepoel stanno bene a tutte, ma nessuna li indossa meglio di lei - Paolo_Pedretti : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Come si può non rimanere ammaliati da? Lei, che in passerella sembra una fata, con quegli occhi di, l'incarnato chiaro e i lunghi capelli biondi (che tradiscono le sue origini boere). Lei, che nonostante l'aspetto algido, è una che ama sorridere, divertirsi e non prendersi troppo sul serio. Non è un caso se sia sembrata subito perfetta per calcare la passerella di's, tanto da diventare negli anni uno dei suoi Angeli-icona.SFOGLIA ANCHE:’sFashion Show 2018, le foto più belleCome è iniziata la carriera diCome nelle più belle favole fashion,è stata scoperta per caso dal talent scout Kevin Ellis, mentre si trovava al mercatino delle pulci di Durban (in Sudafrica, stato in cui è nata). All'epoca aveva solo 15 anni, ma a quanto pare ...