Non solo Pm10 A Lucca è anche allarme ozono

Napoli - Non solo formiche : 'In quell'ospedale napoletano mi hanno salvato la vita' : 'Non solo degrado ma risorse eccellenti'. Parola dei sanitari del San Giovanni Bosco, ospedale a cui è stata donata una targa da un paziente assistito proprio mentre scoppiava lo scandalo per la ...

Diciotti - Di Battista : “Non è giusto processare Salvini da solo. Conte scriva al Tribunale e dica che fu atto condiviso” : “Considero che non sia giusto processare esclusivamente Salvini per questa questione”. Alessandro Di Battista, intervistato da Bruno Vespa nel salotto di “Porta a porta“, ha parlato del caso Diciotti e della linea che i 5 stelle intendono adottare nelle prossime ore. “Ritengo che il presidente Conte debba fare un atto formale, scrivere una documentazione nei confronti del Tribunale dei ministri e della giunta” ...

Caso Diciotti - Toninelli in difesa di Salvini : “Azione di tutto il governo - Non solo sua” : Caso Diciotti e il processo per Matteo Salvini tiene banco, ma a parlare e Toninelli che difende il leader della Lega La decisione di bloccare lo sbarco dei migranti dalla nave Diciotti «è stato interesse pubblico» e per questo «va negata» da parte del Senato l’autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei Ministri nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini. È lo stesso leader della Lega a dirlo, in una lettera ...

Inter : Non solo vida - proposto anche un ex : Non solo Domagoj vida . Intermediari hanno proposto all'Inter il ritorno di un ex per la difesa. Secondo Sky Sport ai nerazzurri è stato proposto il difensore portoghese classe '85 oggi all' Olympique Marsiglia.

Non solo FaceTime : dalle intercettazioni ai malware tutte le falle degli smartphone : Applicazioni maliziose, connessioni non protette o anche semplicemente malintenzionati che installano programmi sul vostro telefonino. Lo smartphone è diventato vulnerabile come i Pc negli anni Novanta. Nessuno è più al sicuro. Neppure gli utenti Apple. Il caso FaceTime è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una lunga serie...

Regeni - la resa di Pignatone : 'Magistratura Non può fare di più - solo il Cairo può sbloccare impasse' : Dopo tre anni di intense ricerche della verità sull'omicidio di Giulio Regeni, le autorità italiane potrebbero gettare la spugna. "La collaborazione con la Procura generale del Cairo ha avuto alcuni ...

I guai di Marotta : Non solo Perisic - in 5 se ne vogliono andare - : Marotta lunedì sera ha fatto il punto sulla situazione del vicecampione del mondo, spiegando che al club non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale: 'Mi ripeto, è difficile trattenere giocatori ...

ADRIANO CELENTANO : 'HO SABOTATO GLI ASCOLTI DI CANALE5'/ 'Non me ne frega niente - ne rimarrà solo uno!' : ADRIANO CELENTANO è tornato a cantare nella terza puntata di Aspettando Adrian. Facile prevedere che gli ASCOLTI tv siano saliti su Canale 5

Diciotti - la retromarcia di Salvini sul processo. Solo 2 giorni fa diceva : “Sono pronto - Non ho bisogno di protezione” : La decisione sulla nave Diciotti è stata presa “nell’interesse pubblico” e per questo “va negata l’autorizzazione ai giudici”. A scriverlo, in una lettera al Corriere della Sera, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Ma Solo due giorni fa, in un comizio a Sulmona per le Regionali, il leader della Lega diceva. “Sono pronto, non ho bisogno di protezione (dal Senato, ndr). Sarei curioso di vedere come ...

Claudio Bisio - Non chiamatelo ‘solo’ cabarettista : ecco la sfavillante carriera del mattatore del Festival di Sanremo 2019 : Il mattatore del Festival di Sanremo 2019 è una vecchia conoscenza degli amanti dei programmai televisivi ironici e divertenti. Claudio Bisio è nato a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, 61 anni fa. Aveva solo 5 anni quando si trasferì con la famiglia a Milano. Qui, dopo gli studi superiori, frequentò per due anni la facoltà di Agraria per poi lasciare e conseguire nel 1981 il diploma presso la Civica scuola d’arte drammatica del ...

Otto e Mezzo - il tripudio di Lilli Gruber : Non solo fetish - il look più aggressivo di sempre : Al nero e soprattutto alla pelle nera Lilli Gruber ha abituato i suoi telespettatori. A Otto e Mezzo, su La7, spesso e volentieri sfoggia look dal vago sapore fetish. E nella puntata di lunedì 28 gennaio non ha fatto eccezione. Nel suo salottino si è presentata con un elegantissimo e sorprendente gi

Inter - Non solo Perisic : altri casi nello spogliatoio. E Zhang non vola in Cina : nello spogliatoio dell'Inter, infatti, i rapporti sarebbero tutt'altro che ottimi e più di un calciatore avrebbe chiesto di partire: secondo La Gazzetta dello Sport , all'esterno croato si aggiungono ...