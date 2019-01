Amici 2019: Timor Fa Fuori Marco e Gianmarco!

uominiedonnenews

: Oggi la Polonia è il cuore nero del continente. Con molti amici italiani - espressonline : Oggi la Polonia è il cuore nero del continente. Con molti amici italiani - vittoriozucconi : Chi avrà più voti di camorra, Felpino o Giggino? Parliamoci chiaro, amici. La grande tenzone elettorale in una terr… - fattoquotidiano : L'INCHIESTA Amici, ex terroristi, appoggi in Sudamerica. C’è anche chi dall’Italia inviava soldi durante la latitan… -

(Di sabato 26 gennaio 2019). la classe inizia ancora in protesta rivendicando il proprio diritto allo studio. Gianmandato in sfida definitiva eeliminato subito. Entrano Samuel e Valentina che perde subito la prima sfida. La squadra Sparta si aggiudica la puntata, ma finale da non perdere.Questa puntata pomeridiana didi Maria De Filippi non va assolutamente persa. Inizia con la protesta degli studenti portata avanti per tutta la settimana a favore dima anche per rivendicare il proprio diritto allo studio. Bersaglio è il Professorche ha deciso di mandar via alcuni ballerini che non ritiene idonei a rimanere nell’importante scuola. Parliamo die Gian. Il primo è mandato in sfida per la settimana prossima, quini o dentro o, mentre il secondo è stato eliminato dopo aver perso una sfida immediata con Samuel. Entra Valentina, una nuova ballerina di ...