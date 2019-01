È l’anno della frangia anche per le ricce in stile Flashdance

Maltempo Sicilia : per Palermo il 2018 è stato l’anno della pioggia (+66%) : Nel 2018 il giorno più freddo a Palermo è stato il 14 febbraio, con 6 gradi e il giorno più caldo il 22 luglio, con 35,7 gradi ( (nel 2017 il giorno più caldo era stato il 28 giugno, con 40,9 gradi). Si sono registrati 128 giorni di pioggia (in netto aumento rispetto al 2017), per complessivi 826 millimetri di pioggia (+66,1% rispetto al 2017). A differenza del 2017, che aveva fatto registrare lunghi periodi di assenza di precipitazioni (con i ...

Inizia l’anno di Matera capitale europea della Cultura. Mattarella : “Simbolo del Sud che innova” : Con la chiusura della cerimonia che si è tenuta alla presenza di Sergio Mattarella e Giuseppe Conte, Matera è ufficialmente la capitale europea della Cultura 2019. Lo spettacolo, tra luci e sfilate, si è concluso con il discorso del capo dello Stato: "Matera è simbolo del Mezzogiorno italiano che vuole innovare e crescere".Continua a leggere

Arrivano i Giorni della Merla 2019 : saranno davvero i più freddi dell’anno? : Arrivano i “Giorni della Merla“: il periodo tra 29, 30 e 31 gennaio è considerato da sempre il più freddo dell’anno e ogni anno ci si chiede se rispetteranno la tradizione. Difficile stabilirlo con esattezza perché ciò dipende da ogni singola località. Considerando le medie climatiche del periodo 1971-2000, si evince che in Italia il freddo è maggiore tra gennaio e febbraio e che la decade più fredda dell’anno varia a seconda ...

Meteo Roma - la bufala della “notte più fredda dell’anno” : E’ una bufala la notizia che spopola su molti siti in queste ore, secondo cui la prossima notte a Roma sarà la “più fredda dell’anno“. In realtà la temperatura minima prevista domani mattina all’alba di Sabato 12 Gennaio nella Capitale non scenderà sotto 0/-1°C: nulla d’eccezionale. E il tempo rimarrà buono. Le Previsioni Meteo per Roma prospettano un weekend soleggiato, e il bel tempo continuerà per tutta la ...

Sono italiane le prime foto ufficiali de La Casa di Carta 3 - su Netflix confermato l’anno d’uscita della terza stagione : Sono tutte made in Italy le prime foto ufficiali de La Casa di Carta 3, scattate sul set dei nuovi episodi allestito a Firenze nella giornata del 4 gennaio scorso per girare alcune scene della terza parte della saga dei rapinatori della Zecca di Stato spagnola. Dopo l'enorme spoiler che ne è derivato, Netflix non ha potuto fare altro che scegliere gli scatti di Firenze come prime immagini promozionali della terza stagione: d'altronde tutto il ...

Mafia - il procuratore Cafiero De Raho : “Il 2019 sarà l’anno della cattura di Matteo Messina Denaro” : Il 2019 sarà l’anno della cattura di Matteo Messina Denaro. Lo sostiene il procuratore nazionale AntiMafia, Federico Cafiero De Raho in un’intervista a Gnewsonline.it, il nuovo quotidiano online del Ministero della Giustizia. “Le reti che lo attorniano e che lo sostengono sono sempre numerose ma di volta in volta, mese dopo mese, si interviene tagliandole. Così facendo ci si avvicina all’obiettivo e credo che il 2019 sarà ...

Il 2019 potrebbe essere l’anno della privacy (e occhio a quel che sarà il 2020) : Roma. Al Ces di Las Vegas, una delle più importanti fiere di elettronica di consumo del mondo che comincia oggi, Apple ha sistemato in bella vista un cartellone pubblicitario grande quanto un palazzo di 13 piani giusto davanti al luogo dove si tiene la convention, con scritto: “quel che succede nel

Verdi - il 2019 sarà davvero l’anno della svolta. Anche per gli ecologisti italiani : Facendo zapping tra i vari discorsi e pronunciamenti di fine anno dei grandi e semigrandi europei, e confrontandolo con quello, peraltro molto bello e diretto, di Sergio Mattarella, c’è un dato che balza agli occhi. Nell’anno più caldo di sempre, in cui dati, scienza, evidenza empirica ci dicono esattamente cosa potrebbe succedere se non agiamo, ma Anche come è possibile farlo adesso in modo efficace e sostenibile, il Presidente parla di mille ...

Trump - bugiardo ‘supersonico’. Sarà il 2019 l’anno della vendetta della verità? : Il 2018 di Donald J. Trump si chiude all’insegna del muro, anzi, dei due muri. Il primo muro – un inutile e costosissimo monumento al più demagogico ego del 45esimo presidente Usa e un regalo alla parte più torvamente xenofoba della sua base politica – è, ovviamente, quello che Trump vuole, fortissimamente vuole, costruire lungo i 3145 km del confine tra Usa e Messico. Tanto lo vuole, in effetti, che per ottenere i fondi necessari a ...

Dai social alle divise : il 2018 è stato l’anno della sfida mediatica tra Di Maio e Salvini : Nell’eterna competizione mediatica tra i due vicepremier si fa a gara a chi ottiene più visibilità sui social network, ma non solo. A quanto pare, la rivalità per ottenere il numero più alto di “mi piace” si gioca anche sull’uniforme che viene indossata a seconda delle circostanze: ora anche Luigi Di Maio appare in pubblico in abiti non civili. Il 2018 termina con questa “moda” che vede protagonisti i due leader di partito e di governo. Una ...

Promossi e bocciati - le pagelle nell’anno «travolgente» della politica italiana : Dopo la vittoria di Cinque Stelle e Lega il quadro del Palazzo è cambiato e la Seconda Repubblica è distrutta. Vediamo come sono andati i nuovi e i «vecchi» protagonisti

Beautiful - anticipazioni USA : SALLY e WYATT - il 2019 è l’anno della svolta? : Nelle puntate americane di Beautiful (avanti rispetto a quelle italiane di dieci mesi abbondanti), la storia tra WYATT Spencer e SALLY Spectra procede a gonfie vele. Nata in modo un po’ particolare (da una pistola che la stilista ha puntato verso il ragazzo), la relazione è stata fin da subito caratterizzata da una forte passione: finiti a letto la sera stessa che la stilista ha portato l’arma a casa di WYATT, i due non si sono più ...

Atletica - il 2019 che attende l’Italia. Sarà finalmente l’anno della svolta o si rimarrà nell’anonimato? : L’Atletica leggera è la grande malata dello sport italiano, la Regina sta attraversando una crisi profonda e che sembra infinita, il nostro Paese fatica a essere protagonista nelle competizioni della disciplina individuale più praticata a livello planetario, le soddisfazioni si possono sempre contare sulle dita di una mano (o poco più) mentre le difficoltà sono enormi e sempre sotto gli occhi di tutti. Dopo lo zero totale dei Mondiali ...

Libia - il premier Conte incontra Haftar e Al Serraj : “Il 2019 sia l’anno della svolta - via maestra è un accordo politico” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è recato in Libia per una missione lampo: prima ha incontrato a Tripoli il presidente Al Serraj e il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled Al Meshri. Poi è volato a Bengasi dove ha avuto un lungo colloquio con il generale Khalifa Haftar e, infine, prima di rientrare a Roma si è recato a Tobruq dal presidente della Camera dei rappresentanti Aguila Saleh. Un viaggio voluto da Conte per ...