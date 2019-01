Salvini indagato per sequestro di persona aggravato | torna il caso Diciotti

Diciotti - Salvini : torno indagato ma su chiusura porti non mollo : Roma, 24 gen., askanews, - 'torno a essere indagato ma sulla chiusira dei portio a barche e barchini non mollo'. Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook nella ...

Salvini saluta ultras Milan condannato : "Io indagato tra indagati" : Salvini saluta ultras Milan condannato: "Io indagato tra indagati" Polemiche per l'abbraccio con uno dei capi della Curva Sud, che di recente ha patteggiato una pena per droga. “L’Ue con l’Italia - dice il vicepremier, alla festa patrocinata dal Comune di Milano - come l’Uefa col Milan: due pesi e due ...

Salvini incontra gli ultras - la sinistra attacca : "Abbraccia l'indagato" : Adesso il Partito democratico attacca Matteo Salvini pure per un incontro con gli ultras del Milan. Il pretesto è una foto, una stretta di mano con Luca Lucci, indagato per traffico di droga che ha patteggiato una pena di un anno e mezzo di reclusione."Ringrazio i tifosi perchP sono una delle realtà più belle del calcio europeo. Sempre e comunque forza Milan", aveva detto il ministro dell'Interno e vicepremier arrivando all'Arena civica di ...

Salvini va alla festa della Curva del Milan. Stringe la mano a capoultrà che patteggiò per droga. “Io indagato tra gli indagati” : “Una delle realtà più belle del calcio europeo”, la definisce Matteo Salvini con la sciarpa del Milan al collo. Che, da tifoso rossonero, non ha rinunciato a presenziare alla festa per i 50 anni di vita della Curva Sud milanista. La stessa nella quale, come raccontato dal Fatto Quotidiano, si segnalano diverse persone vicine ai clan di ‘ndrangheta. E dove non mancano persone finite nei guai con la giustizia. ...

Milan - Salvini alla festa della Curva Sud : “Ci sono indagati? Anche io sono indagato. Tifo e violenza cose diverse” : “Vorrei un Milan con più giocatori italiani per dare spazio a tutti quei giovani talentuosi che ci sono in Italia. Non trovo strano che un ministro si trovi alla festa della Curva Sud Milano perché Tifo e violenza sono due cose diverse. Frequento la Curva da quando avevo 14 anni e non ho mai visto personalmente episodi di violenza nella Curva del Milan. La sentenza della Uefa contro il Milan credo sia esagerata, si usano due pesi e due ...

Lega - indagato il tesoriere Giulio Centemero. Matteo Salvini : 'Ognuno faccia il suo lavoro' : Magistrati scatenati contro la Lega di Matteo Salvini . Il sequestro dei fondi e le condanne di Umberto Bossi e Francesco Belsito non bastano. Ora, nel mirino, c'è il 'nuovo' Carroccio. Si scopre ...

Fondi Lega - Salvini : 'Centemero indagato? Niente da cercare' : Il tesoriere della Lega, Giulio Centemero, è indagato dalla Procura di Bergamo nell'inchiesta Legata al finanziamento illecito di 250mila euro versato dal costruttore Luca Parnasi all'associazione "...

Indagine sui conti della nuova Lega - il tesoriere Centemero è indagato. Salvini : «Ognuno faccia il suo lavoro» : La Procura di Bergamo ipotizza il reato di finanziamento illecito ai partiti. L’inchiesta partita dai versamenti del costruttore romano Parnasi

Scontro Spataro-Salvini/ Ultime notizie - Di Pietro "Il ministro va indagato e sfiduciato dal parlamento" - IlSussidiario.net : Scontro Spataro-Salvini. Ultime notizie, Antonio Di Pietro contro il leghista "Il ministro va indagato e sfiduciato dal parlamento"

Di Pietro attacca Salvini : 'Ha violato la legge - va sfiduciato - indagato e mandato a casa' : Antonio Di Pietro non può essere considerato un fan di Matteo Salvini. L'ex magistrato, una volta entrato in politica, ha dimostrato di avere idee molto più vicine alla sinistra che a quelle di destra del leader della Lega. Pertanto non può essere considerato uno dei milioni di sostenitori che fanno capo al consenso, indicato come crescente dai sondaggi che si è assicurato il ministro dell'Interno. E nella doppia veste di leader di Italia dei ...