: Cucchi, anomalie in radiografie Stefano - TelevideoRai101 : Cucchi, anomalie in radiografie Stefano -

Oltre agià emerse, ci sarebbero "manomissioni e nuovi risvolti anche sulla documentazione fornita in ambito medico legale dopo la tac eseguita sul corpo di". Lo denuncia il legale della famiglia. Da documenti agli atti, sarebbe stato esaminato un tratto di colonna che include metà soma della vertebra in questione e il tratto di colonna esaminato post-mortem non corrisponderebbe a quello da radiografare. L'analisi delle immagine è stata eseguita dal prof. Masciocchi che sarà sentito dalla Procura(Di martedì 22 gennaio 2019)