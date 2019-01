Piatek saluta il Genoa | risolto l' ultimo giallo

sport.virgilio

: RT @pianetagenoa: Piatek saluta il Genoa: e ora chi butta il pallone in porta? - - PatriziaOrlan11 : RT @pianetagenoa: Piatek saluta il Genoa: e ora chi butta il pallone in porta? - - Trendynet1 : Piatek saluta i compagni e ‘lascia’ il Genoa: ora c’è il Milan, tutti i dettagli – - calciodangolo_ : #Calciomercato | #GenoaMilan, #Higuain saluta e va al Chelsea: i rossoneri si consolano con l'arrivo di #Piatek. Le… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Tutto si può dire, meno che gli incroci trae Milan nel campionato 2018-2019 siano stati all'insegna della normalità. La partita, messa in calendario per la prima giornata, non si disputò all'...