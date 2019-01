Blastingnews

: Maturità, il Ministro Bussetti: 'Chi studia non avrà problemi' - caterinaperna1 : Maturità, il Ministro Bussetti: 'Chi studia non avrà problemi' - IzzoEdo : RT @flaviaamabile: Il ministro Bussetti risponde alle domande sulla nuova maturità. E ai dubbi sui problemi creati agli studenti dalle novi… - sonia0197 : RT @davideberg68: @bussetti_marco Caro ministro, corra ai ripari, la pretesa che in soli 4 mesi liceali che già hanno un programma pesante… -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Ieri venerdì 18 gennaio 2019, ildell'Istruzione Marcoha annunciato le materie della seconda prova del nuovo esame di, che prevede lo svolgimento di un test basato su due argomenti (ad esempio latino e greco al Classico, matematica e fisica allo scientifico). Data la novità della nuova prova, al fine di aiutare insegnanti e studenti nel corretto svolgimento, sono state già comunicate anche le date delle simulazioni nazionali previste. Nel dettaglio sono previste due simulazioni per entrambe le prove, martedì 19 febbraio e martedì 26 marzo per la prima prova e giovedì 28 febbraio e martedì 2 aprile per la seconda prova. Subito, si sono accese le polemiche sui social, in merito alle novità previste. Ilha rassicurato tutti affermando che non ci sarà nessun problema per chie che le prove saranno assolutamente accessibili, in quanto i ...