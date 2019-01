Intervista a Laura Boldrini | “Condanna Camiciottoli è uno spartiacque per i diritti in

Camiciottoli condannato - Intervista a Laura Boldrini : “La sentenza è uno spartiacque per i diritti in rete” : Laura Boldrini, contattata da Fanpage.it, ha commentato la sentenza del tribunale di Savona: "È uno spartiacque, perché stabilisce che la rete non è più una zona franca. Quello che avviene sul web è paragonabile a quello che avviene nel mondo reale, non c'è distinzione. Ora le donne si possono difendere, da chiunque si permetta all'improvviso di accanirsi contro di loro. Se mi diffami sui social network, e colpisci quindi la mia reputazione, ne ...

Intervista a Laura Boldrini : “Contro di me atto di intolleranza - colpa delle fake news di Salvini” : Laura Boldrini, contattata da Fanpage.it, commenta l'episodio di cui è stata vittima ieri pomeriggio sul volo Roma-Milano: "Dire che io che ho rappresentato lo Stato per cinque anni, ricoprendo la carica di presidente della Camera, non abbia a cuore gli interessi degli italiani, è altamente offensivo nei miei confronti, è frutto di una strategia di mistificazione, messa in atto da persone senza scrupoli".Continua a leggere

Laura Curino al Verdi di Fiorenzuola - 'Racconto Margherita Hack attraverso le sue parole'. Ascolta l'Intervista : Una grande donna Margherita Hack Nella sua lunga vita ha riempito auditorium e teatri, diretto un osservatorio, difeso la libertà della scienza, la laicità dello stato e combattuto per la parità dei ...

[L'Intervista] Lo sfogo di Laura Pausini : "Quelle persone che vogliono buttarmi giù". Antonacci : "Nessuno come lei" : Più che un'intervista, una chiacchierata tra due amici nella quale siamo stati ammessi come testimoni. Laura Pausini e Biagio Antonacci fanno tutto da soli : si raccontano, anticipano le domande, ...

Laura Pausini e Biagio Antonacci - tour 2019 : la video Intervista - : ... «È l'unica star che abbiamo in Italia» dice Biagio, che ha scritto hit come «Tra te e il mare», «Vivimi», « Lato destro del cuore » ed è Laura le ha portate in giro per il mondo. All'inizio si ...

'I soldi per il dissesto idrogeologico fuori dal calcolo deficit/Pil'. Intervista a Laura Castelli - di P. Salvatori - : La viceministra M5s all'Economia: 'Su reddito e pensioni aspettiamo le relazioni tecniche. Eventuali risparmi sugli investimenti. I saldi? Non è quello il tema'