Ariana Grande : la preview del nuovo singolo "7 Rings" ti farà impazzire : In uscita questo venerdì

Ariana Grande torna il 18 gennaio con il nuovo singolo '7 rings' : Dopo il grandissimo successo del singolo "Thank u, next" dedicato a tutti i suoi ex e che l'ha portata per la prima volta nella sua carriera al primo posto della Billoard hot 100 e il singolo promozionale " Imagine" che ha debuttato live al "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", Ariana Grande annuncia il nuovo singolo "7 rings" che farà parte del prossimo album. Un singolo nato per caso "Bhe... Era una brutta giornata a New York e le mie ...

Dylan Minnette sta 'vivendo nel mondo di Ariana Grande' e lo capirai benissimo : honestly it's kinda Ariana Grande's world rn and we're all just living in it — Dylan Minnette, @DylanMinnette, 3 gennaio 2019 " Onestamente, adesso è il mondo di Ariana Grande e noi ci stiamo vivendo ...

Ariana Grande ha spiegato come è nato il suo prossimo singolo "7 Rings" : Can't wait!

Il backstage del video di Thank U - Next di Ariana Grande con gli errori e le scene tagliate : Nelle ultime ore, Ariana Grande ha pubblicato il backstage del video di Thank U, Next. Al suo interno tutti gli errori durante le riprese e anche alcune scene che sono state poi tagliate dal video ufficiale. In attesa del suo nuovo album che l’artista avrebbe voluto rilasciare per la fine dell’anno, nonostante non abbia potuto per questioni discografiche, il singolo Thank U, Next continua a raggiungere grandi traguardi e a segnare record mai ...

Ariana Grande ha pubblicato un video con tutte le papere e le scene tagliate di "Thank U - Next" : Super divertenti

Ariana Grande protagonista del Coachella : ANSA, - NEW YORK, 3 GEN - Ariana Grande sara' la protagonista del Coachella Festival 2019 insieme a Childish Gambino e Tame Impala. Ad annunciarlo e' stata Goldenvoice, che produce l'appuntamento ...

La line-up completa del Coachella 2019 : tra gli artisti Childish Gambino - Tame Impala e Ariana Grande : Le attese sono terminate: alle prime ore del mattino è stata pubblicata la line-up completa del Coachella 2019, il festival che si tiene ogni anno negli Empire Polo Fields di Indio, in California. Il festival si svolgerà in due weekend, il primo dal 12 al 14 aprile e il secondo dal 19 al 21 aprile. Tre gli headliners di questa edizione: Childish Gambino, al secolo Donald Glover e autore del brano di successo This is America, apre le danze delle ...

Ariana Grande ha già messo in chiaro la sua situazione sentimentale per tutto il 2019 : La cantante ha risposto alla domanda di un fan