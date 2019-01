Striscia la Notizia | agguato a Barbara D' Urso | va in studio | la accolgono con questo

È successo in TV – 13 gennaio 1998 : La puntata più breve della storia di Striscia la notizia (VIDEO) : Trentacinque secondi, mezzo giro di orologio e un record negativo per Striscia la notizia nella sua trentennale vita. E' il 13 gennaio 1998, il tg satirico di Antonio Ricci allora andava in onda fra le 20:35 e le 20:55, lasciando così l'inizio della prima serata alle 21 (una puntualità che se si dovesse riprendere nel 2019 sarebbe trattato come l'evento dell'anno) a condurre la trasmissione è la coppia storica (insieme dal settembre 1994) ...

Striscia la Notizia - cacca in studio a Detto Fatto : Bianca Guaccero in lacrime dal ridere : Nel mirino di Striscia la Notizia ci finiscono Bianca Guaccero e il suo Detto Fatto, che si guadagnano la prima posizione nella rubrica I nuovi mostri. Il punto è che alla prova culinaria del programma è stata sfornata un "pupù di torta", come afferma ironicamente Ficarra nel racconto fuori campo de

Striscia la notizia - Paolo Liguori risponde all'attacco di Antonio Ricci : 'C'è del marcio da qualche tempo...' : Come risposta 'metto il marcio di Striscia la notizia , perché le mosche arrivano da lì, l'avete visto, e c'è del marcio a Striscia da qualche tempo , …, . Da noi , le mosche, vengono a svernare'. ...

Striscia la notizia all'attacco di Paolo Liguori per le mosche nello studio del Tgcom : il sondaggio velenoso : Una guerra intestina è scoppiata a Mediaset sulle mosche. Quelle che, pare, infestino gli studi del Tgcom24, costringendo conduttori e conduttrici a impegnative battaglie contro i fastidiosi insetti nei fuorionda. Le immagini di queste "cacce" sono state mandate in onda per due volte in due diverse

Striscia la Notizia - colpo basso a Federica Panicucci : "Avete notato che a Capodanno..." : Come sempre, Striscia la Notizia non risparmia nessuno. Men che meno colleghi e colleghe di Mediaset. E così, nella rubrica Fatti e Rifatti del tg satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5, la protagonista - suo malgrado - è Federica Panicucci, madrina del Capodanno su Mediaset, trasmesso propri

Paolo Liguori contro Striscia la notizia : "Ci tratta come abusivi del territorio - c'è del marcio in loro" (VIDEO) : A Mediaset c'è un duro scontro nel pieno del suo svolgimento. Raramente si è visto uno scambio di attacchi così 'ravvicinato' fra due potenze interne all'azienda come Striscia la notizia e TgCom24. Com'è giusto che sia, raccontiamo cosa accade andando per gradi.Da qualche giorno, il tg satirico ideato da Antonio Ricci trasmette servizi in cui le giornaliste dei notiziari 'litigano' con delle mosche in studio durante diversi - e lunghi - ...

Striscia la Notizia : “Cosa attira le mosche nello studio del TgCom24?”. E Liguori si infuria : È guerra aperta a Mediaset tra Striscia la Notizia e il Tgcom24 di Paolo Liguori. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state delle mosche. Sì perché a quanto pare, sentendo il calore, i fastidiosi insetti approfittano degli spiragli di porta aperta per infilarsi in massa all’interno degli studi di Tgcom24 e infastidire i conduttori, che tentano di cacciarli in ogni modo nei fuorionda. La scena non è sfuggita a quelli di Striscia ...

Striscia la notizia - un nuovo debutto sul bancone : chi c'è accanto a Ficarra e Picone : Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) insieme a Salvatore Ficarra e Valentino Picone, al timone del Tg satirico di Antonio Ricci per la 15esima edizione consecutiva, debutterà un nuovo cane: Fake. Il cucciolo, un meticcio di circa tre mesi che proviene da Taranto, entrerà in studio per

Striscia la Notizia - Magalli silurato? Agguato di Staffelli - volano parole grosse contro Flavio Insinna : A Striscia la Notizia, la consegna del Tapiro d'oro a Giancarlo Magalli. Il conduttore Rai è stato raggiunto da Valerio Staffelli perché il suo programma, I Fatti Vostri, cadrà vittima della mannaia del neo-direttore Carlo Freccero. Non andrà più infatti in onda. E Magalli, intercettato da Striscia

Striscia la notizia - Tapiro d’oro per Magalli : Staffeli punzecchia e lui risponde : Striscia la notizia, Tapiro d’oro a Giancarlo Magalli: ecco perché Valerio Staffelli lo ha intercettato Questa sera, lunedì 7 gennaio 2019, a Striscia la notizia assisteremo alla consegnata del Tapiro d’oro a Giancarlo Magalli. Il volto noto della Rai, nello specifico, è stato raggiunto da Valerio Staffelli per un preciso motivo che, come molti avranno […] L'articolo Striscia la notizia, Tapiro d’oro per Magalli: Staffeli ...

