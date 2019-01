Android 9 Pie in arrivo su ASUS ROG Phone

Batteria Samsung Galaxy S9 e S9 Plus super con Android 9 Pie ma prestazioni limitate? L’accusa infamante : Questa è una questione da prendere con le pinze: l'autonomia della Batteria su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus aggiornati ad Android 9 Pie è migliorata e non poco, su questo non ci piove. A distanza di qualche settimana dal primo rilascio del firmware sono in molti a confermare la lieta novella: tuttavia, il problema risiederebbe nel fatto che la maggiore durata della singola carica dei telefoni dipenderebbe da una costosa rinuncia, quella della ...

Samsung Galaxy A7 (2017) con Android 9 Pie avvistato su Geekbench : Pare che Samsung abbia già preparato l'update ad Android 9 Pie anche per un modello di fascia media di due anni fa: parliamo di Samsung Galaxy A7 (2017) L'articolo Samsung Galaxy A7 (2017) con Android 9 Pie avvistato su Geekbench proviene da TuttoAndroid.

Incredibile conquista per il Huawei P Smart : EMUI 9 e Android 9 Pie prossimi al lancio : Non tutti i possessori di un Huawei P Smart speravano in EMUI 9 e Android 9 Pie a bordo del loro telefono, non certo più recentissimo e comunque appartenente ad una fascia di mercato fin troppo economica. Eppure il produttore cinese ha, tra i suoi obiettivi, pure quello di attualizzare all'ultima release software il device dal buon successo commerciale. A tal proposito ci sono delle prove inconfutabili, pure scovate dagli esperti di ...

Samsung Galaxy Note 9 riceve il secondo aggiornamento con Android 9 Pie in Europa : Samsung ha iniziato il rilascio del secondo aggiornamento con Android 9 Pie per il Samsung Galaxy Note 9, iniziando dalla Germania. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 riceve il secondo aggiornamento con Android 9 Pie in Europa proviene da TuttoAndroid.

Presto per tutti i Samsung Galaxy Note 9 l’aggiornamento ad Android Pie : In dirittura d'arrivo l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie per il Samsung Galaxy Note 9, in accoppiata alla nuova One UI. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato l'avvio della distribuzione dell'upgrade in Germania, cui Presto dovrebbero fare seguito anche gli altri Paesi a livello globale. Affermiamo la questione con tanto vigore per la pubblicazione del manuale utente del phablet di ultima generazione, aggiornato con le novità apportate ...

L’aggiornamento di Samsung Galaxy Note 9 ad Android 9 Pie è pronto ad allargarsi : L'aggiornamento ad Android 9 Pie per Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe presto allargarsi ad altri Paesi: è infatti comparso il manuale utente aggiornato sul sito del produttore. L'articolo L’aggiornamento di Samsung Galaxy Note 9 ad Android 9 Pie è pronto ad allargarsi proviene da TuttoAndroid.

Dolorosa rinuncia per la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 con Android Pie - ma è temporanea : Si parla moltissimo in queste ore di una presunta Dolorosa rinuncia per la fotocamera dei Samsung Galaxy S9 e dei Note 9 in seguito al rilascio dell'aggiornamento Android Pie. In attesa di toccare con mano il pacchetto software nella sua versione definitiva anche qui in Italia, infatti, pare che il comparto software della camera per i due smartphone presenti al momento delle mancanze del tutto inaspettate, anche se a differenza di quanto ...

Il DNS pubblico di Google ora funziona con Android 9 Pie : Google ha annunciato oggi che il suo servizio DNS supporta finalmente DNS-over-TLS, il che significa che può essere impostato come provider DNS di sistema su Android 9 Pie. Ora è dunque molto più difficile per gli ISP o altre terze parti indagare sull'utilizzo di Internet, configurando il DNS di Google su un dispositivo che supporta DNS-over-TLS. L'articolo Il DNS pubblico di Google ora funziona con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

La ricetta per Android 9 Pie? Ecco quella di Nokia : Cosa serve per portare Android 9 Pie su uno smartphone? Ce lo spiega Nokia con una infografica molto divertente ed esaustiva, che ci svela i retroscena. L'articolo La ricetta per Android 9 Pie? Ecco quella di Nokia proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9 perde la modalità Pro nei video : Nella fretta di avviare il rollout di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9, sembra che Samsung abbia dimenticato qualcosa. L'articolo Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy Note 9 perde la modalità Pro nei video proviene da TuttoAndroid.

A corto di Android 9 su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : consolazione Pie Launcher con temi e gesture (link download) : I Samsung Galaxy S7 e S7 Edge resteranno fermi, irrimediabilmente, ad Android 8.0 Oreo. Più di qualcuno avrebbe voluto a bordo del proprio ex top di gamma l'esperienza Android 9 Pie ma non tutto è perduto. Per quanto non possa essere assicurata l'esperienza software in toto dell'ultimo sistema operativo, il Pie Launcher assicura alcuni aspetti e funzioni salienti dell'update mancato. Il tutto con il download di una semplice applicazione, tra ...

Pie Launcher 9.0 permette di rinnovare l’aspetto di smarphone e tablet con il look di Android 9 Pie : Pie Launcher 9.0 è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un look ispirato a Android 9 Pie aggiungendo ulteriori funzionalità. Il Launcher offre numerose opzioni per personalizzare la griglia, lo sfondo per il drawer e la dock, i colori e la dimensione delle icone e delle etichette e la barra di ricerca supporta vari stili. L'articolo Pie Launcher 9.0 permette di rinnovare l’aspetto di smarphone e tablet ...

Nokia 8 Sirocco riceve Android 9 Pie - Xiaomi Mi A1 le patch di gennaio : Giornata di aggiornamenti per due smartphone Android One: Nokia 8 Sirocco riceve Android 9 Pie, Xiaomi Mi A1 le patch di gennaio 2019. L'articolo Nokia 8 Sirocco riceve Android 9 Pie, Xiaomi Mi A1 le patch di gennaio proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie per Android TV sempre più vicino - Google comincia a inviare il pacchetto agli sviluppatori : Gli sviluppatori che hanno fatto richiesta per il pacchetto di Android TV basato su Android 9 Pie stanno cominciando a ricevere le mail di conferma per la spedizione. L'articolo Android 9 Pie per Android TV sempre più vicino, Google comincia a inviare il pacchetto agli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.