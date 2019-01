Emergenza cinghiali nel territorio | Problema attuale grave e con rischi futuri

Emergenza cinghiali - le associazioni chiedono un incontro con i candidati presidenti : ... ma anche dei rischi futuri, soprattutto in termini di sicurezza stradale, di incolumità degli adulti e dei bambini e di danni all'economia, specialmente a quella agricola e turistica; nonché delle ...

Emergenza cinghiali : “E’ un problema per la sicurezza pubblica - bisogna intervenire” : “E’ da tempo che lamentiamo il problema dei cinghiali che invadono tantissime strade e centri urbani creando il panico tra i cittadini – scrive in una nota il Presidente Nazionale dell’U.Di.Con. Denis Nesci – i quali sono giustamente terrorizzati. Quello che è successo ieri sull’Autostrada A1 è la dimostrazione di quanta urgenza ci sia nell’intervenire. Non ci può scappare il morto ogni volta prima di fare qualcosa, esprimiamo tutta la nostra ...