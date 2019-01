Alessia Marcuzzi | Selvaggia Lucarelli la sbrana | Perché le serve uno psicologo

Alessia Marcuzzi a Mai Dire Talk - look da morire : stivali alla coscia e minigonna inesistente : Fermi tutti, perché un'Alessia Marcuzzi così sexy si era vista davvero poche volte. Siamo nello studio di Mai Dire Talk, dove la conduttrice de L'Isola dei Famosi ha annunciato la presenza di Marina La Rosa in veste di naufraga all'imminente edizione del reality. Ma, soprattutto, la Marcuzzi incanta

Isola dei Famosi - il clamoroso ritorno di Marina La Rosa. Alessia Marcuzzi : "Perché la ho scelta" : Un clamoroso ritorno in televisione per Marina La Rosa. L'ex gatta morta del primo Grande Fratello è infatti la prima concorrente ufficiale de L'Isola dei Famosi 2019, la cui prima puntata condotta da Alessia Marcuzzi è prevista su Canale 5 da giovedì 24 gennaio. La conferma è arrivata dalla Marcuzz

Isola dei Famosi - Alba Parietti e Alda D'Eusanio le nuove opinioniste. Alessia Marcuzzi : «Siamo le tre A» : ' Alba Parietti e Alda D'Eusanio sono le nuove opioniste dell' Isola dei Famosi 2019 '. Parola di Alessia Marcuzzi , che sul suo profilo Instagram svela a sorpresa i nomi delle due donne che l'...

