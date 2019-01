Il meteo in Europa | bufere di neve in parecchi stati

Blastingnews

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Diversieuropei, in particolar modo quelli situati ad est, stanno avendo molti problemi per le avverse condizioni. L'aria gelida, che arriva direttamente dalle steppe russe e dal circolo polare artico, oltre a portare freddo e gelo ovunque, ha causato anche enormi nevicate.L'sotto laPolonia, Austria, Germania, i Balcani, la Grecia, la Turchia, la Romania e l'Africa settentrionale sono completamente sepolte dalla. La causa di tutto ciò è da ricercarsi nel blocco atmosferico che si è creato: da 20 giorni le aree interessate stanno vivendo delle situazioni al limite, con nevicate che hanno impedito il regolare svolgimento delle giornate.Ovunque ci sono metri e metri di accumulo nevoso, difficile da togliere in poco tempo e, soprattutto, nessuno sa quando potrà finire e ricominciare la vita di tutti i giorni....