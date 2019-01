Picchia e aggredisce ex moglie con un machete

agi

(Di martedì 8 gennaio 2019) Armato di pistola eha sopraffatto l'exndola e ferendola seriamente. A salvare la donna dall'aggressore è stato l'intervento dell'attuale compagno che ha permesso di arrestare un uomo di 62 anni, di origini calabresi e residente a Pavia.L'aggressore è piantonato in ospedale dove è stato ricoverato per aver ingerito dei farmaci nel tentativo di uccidersi. La donna, un'infermiera di 49 anni, è stata aggredita mentre era al telefono con il suo compagno davanti all'ingresso di casa. L'ex marito l'ha trascinata in casa minacciandola con una pistola e un. Nell'appartamento l'uomo si è accanito contro l'ex consorte, procurandole una frattura al naso e al dito di un piede.L'attuale compagno della donna, un uomo di 57 anni ...