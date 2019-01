Dare la ' sveglia' al sistema immunitario per sconfiggere il tumore Secondo uno studio

Mille imprese manifestano per Dare la "sveglia" al governo : Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lomabardia, per cosa manifestare oggi a Milano?"Vogliamo rinfrescare la memoria alla classe politica che ha vinto le elezioni, sta al governo e ha promesso ciò che non abbiamo ancora visto. Sei mesi sono pochi secondo qualcuno, ma se guardiamo alla durata media dei governi passati, siamo già a un bel numero. A parte questo, non siamo contro il governo , siamo qui per collaborare e fare le cose, cose ...

Lascia la figlia di 6 anni da sola di notte per anDare dall’amante : la bambina si sveglia ed esce di casa : Avrà pensato che la notte era il momento più propizio per andare dall’amante, ma c’era un unico problema: era in casa da solo con la figlia di sei anni che dormiva. L’ha dunque Lasciata da sola, in piena notte, ed è uscito, ma la bimba si è svegliata e quando si è accorta di essere da sola si è spaventata e ha deciso di uscire di casa, iniziando a vagare per le strade del quartiere. E’ accaduto la scorsa notte a Roma. A ...