Asia Argento lascia Twitter troppe cattiverie su di me

musicaetesti.myblog

: RT @IAmJamesTheBond: .@AsiaArgento abbandona Tuitter, da oggi insulterà la gente solo da Instagram - CarloBi85609759 : RT @IAmJamesTheBond: .@AsiaArgento abbandona Tuitter, da oggi insulterà la gente solo da Instagram - gio_gio62 : RT @51fini: Asia Argento lascia Twitter: 'Troppe cattiverie. Non vivevo più serenamente' ?? FINALMENTE! NON CI MANCHERAI!! @AsiaArgento htt… - SorrentinoAnt10 : RT @51fini: Asia Argento lascia Twitter: 'Troppe cattiverie. Non vivevo più serenamente' ?? FINALMENTE! NON CI MANCHERAI!! @AsiaArgento htt… -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) L’attricesha deciso di abbandonare i social network per liberarsi dall’odio e dalle critiche con cui i cosiddetti haters l’hanno sommersa. L’ha chiuso dopo averlo annunciato il suo profilo “.” «Vi ringrazio per l’affetto dimostrato, ma lesul mio conto continuano ad essere tante e, a tal punto da non farmi più vivere serenamente. Da qui la decisione di chiudere il mio profilo». Il messaggio è stato affidato alla sua fanpage. Non si sa, invece, cosa voglia fare dell’account “Instagram”, attivo fino a poche ore fa con post e stories. La sua pagina fan, che rimarrà attiva per tenere aggiornati i followers sui suoi impegni – ha anche spiegato il perché di questa decisione: «In questo momento la sua sensibilità è troppo forte. Non riesce a sopportare legratuite che arrivano da parte ...