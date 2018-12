Acquisto per Tamburi

Bonus TV - che fine ha fatto l’incentivo statale per l’Acquisto del televisore : Tra il 2019 e il 2022 milioni di italiani cambieranno TV per passare al DVB-T2 ma lo sconto interessa solo gli over 75 con un reddito inferiore agli 8 mila euro

Italgas - accordo per l'Acquisto di 19 concessioni nel Centro Sud : Italgas ha sottoscritto, in data odierna 28 Dicembre 2018, un accordo vincolante per l 'acquisto dal gruppo Conscoop di partecipazioni e rami di azienda comprendenti 19 concessioni per la ...

Amazon-New York Yankees - trattativa per l’Acquisto della tv sportiva “Yes” : La società di MLB e il gruppo statunitense starebbero lavorando a un'alleanza per l'acquisto della tv sportiva dell'area di New York da Disney. L'articolo Amazon-New York Yankees, trattativa per l’acquisto della tv sportiva “Yes” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bordighera : boom di prevendite per la stagione "Fughe di teatro… e di umorismo" - ultimi giorni per l'Acquisto degli abbonamenti : L' abbonamento ai quattro spettacoli è in vendita a soli 50,00 euro il biglietto intero per i singoli spettacoli ha un costo di 18,00 euro il ridotto per chi ha meno di 25 anni, 10,00 euro. Per ...

Invito all'Acquisto per Gvc Holdings : Chiusura del 27 dicembre Bene Gvc Holdings , tra i componenti del FTSE 100 , con un rialzo dell'1,27%. Operatività odierna: Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al ...

Euro - l’Italia perde potere d’Acquisto. Ma non è colpa della moneta unica : Nel ventennale della moneta unica, un'elaborazione Ref evidenzia che l'Italia è l'unico Paese tra i big dell'Eurozona a registrare una perdita secca del potere d'acquisto rispetto al 1999. La colpa non è dell'Euro, che in questo periodo non ha infiammato l'inflazione. La Spagna, del resto, dove il carovita è stato più elevato che da noi, ha visto aumentare il potere d'acquisto di quasi il 16%. Il problema italiano è piuttosto il ...

Euro - l'Italia perde potere d'Acquisto. Ma non è colpa della moneta unica : L'Euro poteva essere l'occasione per rilanciare l'economia, ma così non è stato. A pesare è stato un mix di fattori: la bassa crescita del Pil, la stagnazione della produttività e l'abbandono della ...

Invito all'Acquisto per Acerinox : Chiusura del 24 dicembre Bene la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , tra i componenti dell' Ibex 35 , con un rialzo dello 0,35%. Operatività odierna: Lo status tecnico di ...

Invito all'Acquisto per Evraz : Chiusura del 21 dicembre Ottima performance per Evraz , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che ha chiuso in rialzo del 2,62%. Operatività odierna: L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di ...

Invito all'Acquisto per LVMH : Chiusura del 21 dicembre Bene la holding francese , tra i componenti del CAC40 , con un rialzo dell'1,34%. Operatività odierna: Le azioni di LVMH , su questi prezzi fissati a 253,5 Euro, suscitano l'...

Tre offre ad alcuni ex clienti chiamate e 30 Giga a partire da 4 - 99 euro e Wind modifica le rate per l’Acquisto dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Tre Italia ha dato il via a due nuove campagne via SMS con cui invita alcuni ex clienti selezionati ad attivare PLAY 30 Unlimited o PLAY 30 Plus L'articolo Tre offre ad alcuni ex clienti chiamate e 30 Giga a partire da 4,99 euro e Wind modifica le rate per l’acquisto dei Samsung Galaxy S9 e S9 Plus proviene da TuttoAndroid.

Segnali d'Acquisto per Acea : Chiusura del 20 dicembre Punta con decisione al rialzo la performance della multiutility capitolina , tra i titoli dell'indice FTSE Italia All-Share , con una variazione percentuale dell'1,02%. ...

Juve - altri 2 milioni da pagare per un Acquisto di Marotta : Secondo Rai Sport , la Juventus dovrebbe presto pagare altri 2 milioni al Boca Juniors come da bonus dell'operazione Rodrigo Bentancur . Condotta anni fa da Beppe Marotta, l'operazione per l'uruguaiano si porta ...