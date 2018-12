Juve | due acquisti pronti | Paratici stupisce

Llorente - due club in pole per l'ex Juve : Non è però da escludere un ritorno in patria per l'attaccante spagnolo, come riporta Sport Witness .

10 mila euro di multa a Juventus ed Allegri - due turni a Insigne e Koulibaly : TORINO - Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea , dopo le gare della 18esima giornata, ha inflitto due turni di stop ai giocatori del Napoli Kaulidou Koulibaly e Lorenzo ...

Napoli - rabbia San Siro : 1-0 Inter - due espulsioni e Juventus a + 9 : Il Napoli perde la testa e la partita a San Siro: 1-0 con gol di Lautaro nel recupero e tanto nervosismo in campo. Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella...

Juventus - Pjanic vorrebbe sempre vincere : 'Per noi sono due punti persi' : Questo pomeriggio, la Juventus non è andata oltre al 2-2 a Bergamo contro l'Atalanta. I bianconeri sono passati subito in vantaggio con un'autorete, ma già nel primo tempo i nerazzurri hanno trovato il gol del pari con Zapata. La seconda frazione di gioco, però, è iniziata con un episodio che ha decisamente cambiato volto alla partita. Infatti, la Juventus è rimasta in dieci per l'espulsione di Rodrigo Bentancur. Questo episodio ha fatto ...

Serie A - pronostici del 18esimo turno : per Napoli e Juventus probabili due pareggi : Mercoledì 26 dicembre si giocherà la diciottesima giornata di Serie A, che vede scontri forse fondamentali per la corsa allo scudetto e alla Champions League. Un esempio lo si ritrova nel big match tra Inter e Napoli che vede contrapporsi due compagini alle prese con momenti completamente differenti. Il Napoli sta tenendo il passo della Juventus, mentre i nerazzurri lontano da casa non riescono a trovare la vittoria da molte partite e questo ...

Napoli - Ancelotti : "Battere la Juve obiettivo lontano - vicino due volte a tornare al Milan" : Carlo Ancelotti svela come motiva il Napoli ad inseguire la Juventus : "Se dico 'impegniamoci per batterla' diventa un obiettivo troppo lontano , meglio cercare il confronto con te stesso: voglio una ...

Juventus : altre due squadre su Kean : Possibile cessione in prestito a gennaio per Moise Kean . Secondo la Gazzetta dello Sport , l'attaccante della Juventus piace a Bologna e Marsiglia.

#SkyBuffaRacconta Gaetano Scirea. Docufilm in due puntate per ricordare il più grande numero 6 della storia della Juve : ... vincendo 14 titoli, tra cui 7 scudetti e tutte le coppe europee , oltre a 78 gare con la maglia della Nazionale , diventando campione del mondo nel 1982. Una lunga carriera contraddistinta da una ...

Serie A : i grandi duelli di Juve-Roma : La sfida fra Juve e Roma inoltre è sempre stata vista anche come lo scontro fra la capitale politica del Paese e quella economica, insieme a Milano, guidata da chi gestiva l'economia torinese, la ...

Duecento giorni dopo - la squalifica ai giocatori Juventus Under 15 per i cori razzisti : Sei mesi dopo Ricorderete, o forse no – e non sarebbe colpa vostra, dato che si parla di giugno 2018 -, la Juventus Under 15 che rivolge un canto non proprio carino ai pari età del Napoli dopo una partita vinta. Abbiamo scritto “un canto non proprio carino” per decenza, in realtà si trattò di un coro razzista, il solito vecchio adagio secondo cui Napoli debba usare il sapone. Ne abbiamo parlato qui, a suo tempo, con una presa ...

Juventus - per Spinazzola si aprono le porte del prestito : due club sul calciatore : Leonardo Spinazzola è stato uno dei punti fermi dell’Atalanta di Gasperini che negli ultimi due anni ha brillato prima in Italia e poi in Europa. Il tutto fino a marzo di quest’anno, quando la distorsione al ginocchio gli ha impedito di finire il campionato con i nerazzurri. Poi a maggio l’ufficialità della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, l’operazione e l’estate di lavoro a parte ...

Liverpool - Klopp spaventato dalla Juventus : “è una delle due squadre che non vorrei mai affrontare in Champions” : Commentando l’esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, l’allenatore del Liverpool ha incensato la Juventus “Ci sono due squadre che non vorrei mai affrontare in Champions: il Borussia Dortmund, per quello che mi lega alla società, e la Juventus. I bianconeri sono in assoluto i grandi favoriti per la vittoria finale“. Lo ha riferito l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, commentando i ...

Atletico Madrid-Juventus - Nedved fiducioso : “siamo tranquilli. Marotta? Esistono due tipi di dirigenti…” : Il vicepresidente della Juventus ha parlato del sorteggio di Champions League, lanciando poi l’ennesima frecciata a Marotta Sarà l’Atletico Madrid l’avversaria della Juve negli ottavi di Champions League, molto sfortunati i bianconeri a pescare una formazione temibile come i colchoneros. Alfredo Falcone/LaPresse Interrogato ai microfoni di Sky Sport, Pavel Nedved ha mostrato di essere però molto fiducioso: ...