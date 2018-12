Festival di Sanremo 2019 | polemiche per l' esclusione di Pierdavide Carone | i post di

Sanremo 2019 - Gianni Morandi : "Non ci sarò - basta Festival" : "Ha fatto una serie di nomi a caso, non c'è niente di serio. Claudio ha detto che quest'anno farà il dirottatore, si diverte così. Sono andato quindici volte a Sanremo: sei in gara, due da conduttore, poi ospite (l'ultima volta lo scorso anno, Ndr). basta. Tutto già visto. Mogol mi diceva: "Cavolo Gianni, sembri un ripetente". Così Gianni Morandi in un'intervista concessa al quotidiano La Repubblica ha smentito le indiscrezioni secondo le ...

Einar Ortiz al Festival di Sanremo 2019 - le sue emozioni : “Ce la metterò tutta - rimanendo con i piedi per terra” : Einar Ortiz al Festival di Sanremo 2019 sarà in gara tra i Campioni. Tra i due vincitori di Sanremo Giovani - insieme a Mahmood - Einar gareggerà tra i Big il prossimo febbraio presentando una canzone inedita al pari degli artisti in gara. Centomila volte, infatti, presentata tra le Nuove Proposte a dicembre, non potrà essere ripresentata nella gara al Festival della Canzone Italiana. Dopo il trionfo tra i Giovani, Einar Ortiz ha espresso ...

Festival di Sanremo 2019 - Assange super ospite? La Rai svela il mistero : È destituita di ogni fondamento la notizia riguardante la partecipazione di Julian Assange e Alessandro Proto come ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo. È quanto riferisce la Rai. La ...

Sanremo - la Rai annuncia chi sarà il primo ospite del Festival : Alessandro Proto : ...poter presentare ospiti che possano parlare ai giovani e a chi ha difficoltà nel trovare la propria strada professionale - si legge nella nota - Alessandro Proto è ormai diventato un'icona del mondo ...

Festival di Sanremo 2019 - elenco dei cantanti in gara : elenco completo degli artisti che si sfideranno nel corso della prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 5 al 9 febbraio del 2019

Bianca Atzei e Gianluca Grignani - Sanremo 2019/ Esclusi dal Festival? "Mi sembra doveroso specificare…" : Bianca Atzei e Gianluca Grignani Esclusi da Sanremo 2019? Il cantautore spiega cosa è successo con il Festival di Claudio Baglioni.

Irama al Festival di Sanremo - la reazione di Giulia De Lellis : Le voci di corridoio si sono rivelate fondate e Irama è uno degli artisti selezionati per il prossimo Festival di Sanremo con il brano La ragazza con il cuore di latta. L’annuncio è arrivato nel corso della prima puntata di Sanremo Giovani in onda giovedì 20 dicembre in prima serata su Rai1, nello stesso giorno in cui il cantante vincitore della diciassettesima edizione di Amici compiva gli anni. Una giornata da ricordare dunque per ...

Festival di Sanremo 2019 - rivelato il cast ufficiale : ci saranno Nek - Il Volo ed Irama : Siamo a Natale ma sono già in molti ad attendere con trepidazione l'arrivo di febbraio e del Festival di Sanremo 2019. La massima competizione canora italiana, infatti, avrà luogo, come da tradizione, nella città ligure tra il 5 ed il 9 febbraio, quando i big e le nuove voci della musica italiana si sfideranno con i loro inediti per aggiudicarsi l'ambito titolo di vincitore della kermesse. A tal riguardo vi segnaliamo che, nelle scorse ore, ...

Festival di Sanremo 2019 : fra i 22 big in gara anche Francesco Renga e Loredana Bertè : Dal 7 al 9 febbraio 2019 andrà in onda la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo condotta per il secondo anno consecutivo da Claudio Baglioni, già apprezzato molto come timoniere del Festival 2018. Ancora non sono stati svelati i nomi di chi affiancherà Baglioni. All'inizio circolava insistentemente quello di Vanessa Incontrada ma sembra che la notizia fosse infondata. Nelle ultime ore invece si parla di Virginia Raffaele, di Claudio ...

Festival di Sanremo 2019 - la Champions League di Claudio Baglioni : Claudio Baglioni ha alzato l'asticella del Festival di Sanremo 2019 'che torna a essere locomotiva e non più vagone', come il direttore artistico ha tenuto a precisare 'perché Sanremo deve essere ...

Sanremo 2019 - Boomdabash : gossip e curiosità sulla band in gara al Festival : Tra gli esordienti al prossimo Festival di Sanremo ci saranno anche i Boomdabash, band salentina attiva da 15 anni ma esplosa letteralmente solo quest'estate, con il tormentone Non ti dico no feat. Loredana Bertè. Biggie Bash (Angelo Rogoli) e Payà (Paolo Pagano) sono le due voci del gruppo, composto poi da Blazon (Angelo Cisternino) e Mr. Ketra (Fabio Clemente). Boom Da Bash, o Boomdabash, ha un significato ben preciso.“Il nostro nome ...

Sanremo - Baglioni 'Da dittatore divento dirottatore del Festival' : Dopo aver lasciato per due serate il palco alla 'strana coppia' Baudo & Rovazzi , ma soprattutto ai talenti di Sanremo Giovani , Claudio Baglioni riprende in mano le redini del suo festival bis: 'Bis ...

Sanremo - Baglioni dirottatore artistico : 'Voglio un Festival d'avanguardia'. Contatti con Bisio - Incontrada - Morandi e Raffaele : Claudio Baglioni lo ammette: non capisce cosa significa la 'classica canzone sanremese'. E, in effetti, guardando le sue scelte il merito al cast del Festival di febbraio si capisce che è proprio così.

