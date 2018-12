Ai lettori gli auguri più sentiti e un' ipotesi | Ubitennis forse non sarà più tutto

Conte : 'Lega e M5s restino uniti - gli elettori non capirebbero una rottura' : Le forze che sostengono il governo hanno dato prova di responsabilità e il lavoro proseguirà nell'interesse degli italiani. Il premier Giuseppe Conte ne è convinto e alla "Stampa" spiega che "entrambe ...

'Se i politici sono eletti dagli elettori e il 90% degli elettori è stupido - anche il 90% dei politici sarà stupido' : Il matematico e divulgatore scientifico torna a far parlare di sé: 'Burioni ha ragione: non si può discutere di scienza con gente che non sa di cosa si parla'

Piergiorgio Odifreddi : "Se i politici sono eletti dagli elettori e il 90% degli elettori è stupido - anche il 90% dei politici sarà stupido" : Il matematico e divulgatore scientifico Piergiorgio Odifreddi torna a far parlare di sé, intervenendo ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Le parole di Odifreddi sono riservate ai numeri e, specificatamente, a quelli della recente manovra economica:Quando Di Maio comincia a lavorare alla manovra dice: 'non ci faremo condizionare dai ...

L'accordo con Bruxelles è piaciuto o no agli elettori di Lega e M5s? : Naturalmente, la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane: con lo svolgimento del congresso del Partito Democratico, il partito che fu di Renzi potrebbe darsi una linea politica ...

Autonomia : Ciambetti (Veneto) - Salvini mantiene parola data agli elettori (2) : (AdnKronos) - "L’Autonomia prima di essere parte qualificante dell’accordo di governo - continua Ciambetti - è stata una conquista sancita dal percorso referendario secondo quanto disposto dall’articolo 116 della Costituzione. Il ministro Salvini sta operando nel pieno rispetto di questo percorso co

Autonomia : Ciambetti (Veneto) - Salvini mantiene parola data agli elettori : Venezia, 20 dic. (AdnKronos) - “Matteo Salvini è una figura autorevole e qualificata del governo e quando parla pesa le parole: se dice che entro l’anno verrà avviato un percorso virtuoso per tutta c’è da credergli. E c’è da credergli a maggior ragione se dice che è questione di ore per l’arrivo nel

La truffa dei bitcoin che sfrutta Luigi Di Maio e punta agli elettori M5S : Ora dai vip del mondo delo sport è passata a quelli della politica. Attenzione a non cascarci. Tag Luigi Di Maio bitcoin M5S

Berlusconi : "Salvini sbaglia - coi 5S non rispetta elettori" : "Salvini oggi gode di consenso personale grazie al suo dinamismo e alla sua capacità di intercettare alcuni umori dell'elettorato, ma commetterebbe un grave errore se ritenesse di poterlo mantenere ...

Roberto Fico schiaffo morale a Luigi Di Maio : “Bisogna chiedere scusa agli elettori” : Viene chiesto agli esponenti di Lega e M5S di stare calmi specialmente in queste ore che precedono la discussione sulla manovra, ma Roberto Fico rompe il silenzio e gela gli ascoltatori Ordine di scuderia: nascondere i motivi di tensione. Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno dato ordine agli uomini di Lega e M5s di restare compatti nel “giorno più delicato dal 4 marzo”, come l’ha definito lo stesso Di Maio, quello del vertice ...

La confidenza di Renzi a Juncker : “Gli elettori? Li prenderò a Berlusconi” : Il “partito di Renzi” è diventato l’araba fenice della politica italiana: che ci sia, ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. Ma del suo progetto l’ex presidente del Consiglio parla eccome nelle tante chiacchierate private al massimo livello che intreccia da diverse settimane a questa parte. E in quelle occasioni la “cosa Renziana” sembra prendere ...