Vuelta a España 2019 | il percorso le stellette di difficoltà delle ventuno tappe Date

Calendario Vuelta a España 2019 - le date e il programma delle 21 tappe. Si parte a Torrevieja - si arriva a Madrid : La Vuelta a España 2019 si correrà dal 24 agosto al 15 settembre, sono previste 21 tappe per tre settimane davvero appassionanti e avvincenti in terra iberica. Il percorso è particolarmente impegnativo e selettivo, sono presenti ben 8 arrivi in salita (7 tappe di alta montagna) e 2 cronometro (54 chilometri complessivi contro il tempo). Si partirà dalle Salinas de Torrevieja e si arriverà a Madrid con la consueta passerella, tantissime ascese ...

Vuelta a España 2019 - debutta la maglia bianca per il miglior giovane. Cancellata la classifica combinata : Grande novità per la Vuelta a España 2019, la prossima edizione della corsa a tappe di tre settimane assegnerà infatti la maglia bianca al miglior giovane e non sarà più il simbolo del primato nella classifica combinata. La graduatoria sarà riservata agli under 26, ci si allinea così agli altri Grandi Giri che prevedevano da tempo questo prestigioso riconoscimento. La nuova divisa sarà sponsorizzata da Fenie Energia (società già vista alla corsa ...

Vuelta a España 2019 - le anticipazioni sul percorso : otto terribili arrivi in salita - Aubisque e Bola del Mundo in vista! : Mancano meno di due settimane alla presentazione della Vuelta di Spagna 2019, terza grande corsa a tappe della stagione. L’appuntamento è per il 19 dicembre ad Alicante dove verrà svelato il percorso ma iniziano già ad arrivare delle anticipazioni sull’evento che si disputerà dal 24 agosto al 15 settembre. Si parla ad esempio di otto arrivi in salita, la certezza è la grande partenza dalle Saline di Torrevieja nei pressi di Alicante, ...

Presentazione Vuelta a España 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv : La Vuelta di Spagna 2019 verrà presentata ufficialmente mercoledì 19 dicembre presso l’Auditorio Provincial di Alicante. Quel giorno (orario ancora da comunicare) conosceremo il percorso della terza corsa a tappe per importanza: dopo aver alzato il velo su Tour de France e Giro d’Italia, toccherà anche alla corsa iberica e così prima di Natale avremo il quadro completo dei tracciati che saranno grandi protagonisti nella prossima ...