Bruxelles incassa e si tiene pure la caparra | Roma ingrana la retromarcia e riesce a

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) "Questo accordo dimostra che la Commissione non è nemica del popolo italiano, come qualcuno voleva dipingerci". Pierre Moscovici chiude mesi e mesi di scontro con il governo di, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Ma non va oltre. Il commissario agli Affari Economici non ha bisogno di sollevare ancora polemiche con i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, mentre parla calmo di fianco a Valdis Dombrovskis in una conferenza stampa ancora una volta monopolizzata dal caso Italia. I due sono scesi in sala stampa a Palazzo Berlaymont per spiegare che la Commissione ha deciso di non aprire la procedura per deficit eccessivo legato al debito contro l'Italia. Niente polemiche, solo sorrisi di compiacimento: questo è decisamente un '1 a zero' percontro i populisti italiani."Ora il bilancio italiano è molto più realista, prossimo alle ...